CPR, Rali da Madeira: Armindo Araújo mais forte no 1º dia, Hugo Lopes domina 2RM

A dupla Armindo Araújo/Luís Ramalho, com o Skoda Fabia RS Rally2, manteve no primeiro dia do Rali da Madeir a liderança na sexta prova do Campeonato de Portugal de Ralis (CPR), ao concluir as seis classificativas da primeira etapa, 14.8s na frente de José Pedro Fontes (Citroen C3 Rally2). Com o seu grande rival e líder do CPR, Kris Meeke (Hyundai i20 N Rallye), afastado da discussão da vitória, ao acumular 11 minutos de atraso na sequência dos problemas mecânicos – princípio de incêndio –na super-especial da véspera, Araújo centrou-se em manter o primeiro lugar entre os adversários do seu campeonato.

Agora, para sair da Madeira como novo líder do CPR, tudo indica que “bastará” ao heptacampeão nacional manter o primeiro lugar nas oito classificativas (94,18 km) de sábado.

Enquanto lá na frente, em termos absolutos, o italiano Simone Campedelli (Skoda Fabia RS Rally2) continuava a ser o mais forte, destacando-se do espanhol Diego Ruiloba (Citroen C3 Rally2), Armindo Araújo foi consolidando a sua posição na segunda passagem pelas três “especiais” face a Fontes. Este, por seu turno, nunca teve de preocupar-se com Ricardo Teodósio (Hyundai i20 N Rally2), já que o campeão nacional em título optou por um ritmo que não colocasse em risco um bom resultado a nível de campeonato.

O “toque” de Campedelli no final da quarta classificativa acabaria, no entanto, por ditar a sua posterior exclusão no final da jornada, já que sofreu dois furos e na ligação para o Parque de Assistência o Skoda Fabia RS Rally2 rodou sobre a jante, o que está interdito pelo regulamento. O italiano concluiu o dia com 10.7s de vantagem sobre Ruiloba, que partirá para o último dia de prova 10.7s na frente de Armindo Araújo.

Logo no início da jornada, João Barros (VW Polo GTI R5) e Pedro Meireles (Hyundai i20 N Rally2), devido a problemas mecânicos, viram-se forçados a desistir. Barros (4º do CPR) nem chegou a entrar na primeira classificativa do dia e Meireles (4º do CPR) ficava na segunda. Ricardo Filipe (Skoda Fabia R5), pela mesma razão, também abandonou, a duas classificativas do final, quando ocupava a nona posição do CPR nesta sua estreia no “Vinho da Madeira”.

Embora fortemente penalizado, Kris Meeke, o atual líder do CPR, alinhou para a primeira etapa com o objetivo de melhorar o seu conhecimento das classificativas madeirenses, mas a verdade é que logo no início da jornada esteve quase a… sair de estrada. E, ao contrário do que seria de prever, passou quase despercebido no que toca a tempos, já que nunca surgiu pelo menosno “top 5”.

Na “batalha” das 2RM (duas rodas motrizes) do CPR, Hugo Lopes (Peugeot 208 Rally4) foi, sem sombra de dúvida, o mais forte, ao desalojar rapidamente Gonçalo Henriques (Renault Clio Rally4) da sua ténue liderança. O piloto de Viseu somou vitórias em todos os troços, para terminar com um pecúlio de 48.5s. Estreante na Madeira, Pedro Pereira (Peugeot 208 Rally4), o vencedor do FPAK Júnior Team de Ralis de 2023, estava a registar um desempenho notável, ao “apoderar-se” do terceiro lugar, defendendo-se primeiro de Luís Morais (Peugeot 208 Rally4), que acabou por sair de estrada e desistir, e depois do ucraniano Anton Korzun (Peugeot 208 Rally4).Contudo, na derradeira classificativa do dia sofreu dois furos, perdendo mais de 9 minutos, deitando por terra todo o seu esforço.

Classificação após PEC 7(Oficiosa)

*1º, Diego Ruiloba/Angel Vela (Citroen C3 Rally2), 1h00m52,3s

2º, Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia RS Rally2), a 10.7s

*3º, Alexandre Camacho/Carlos Magalhães (Toyota Yaris GR Rally2), a 15.2

*4º, Miguel Nunes/João Paulo Fernandes (Skoda Fabia Rally2 evo), a 20.1

5º, José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroen C3 Rally2), a 25.5

6º, Ricardo Teodósio/José Teixeira (Hyundai i20 N Rally2), a 1m03.6s

*7º, Joachim Wagemans/Thijs Ozeel (Alpine A 110), a 1.30.4

*8º, Miguel Caires/João Miguel Sousa (Skoda Fabia Rally2 evo), a 1.35.2

9º, Ernesto Cunha /Rui Raimundo (Skoda Fabia RS Rally2 evo), a 3.03.0

*10º, Rui Pinto/Marco Macedo (Skoda Fabia Rally2 evo), a 2.48.7

…

13º (CPR), Kris Meeke/Stuart Loudon (Hyundai i20 N Rally2), a 10.51.11

(*) – Não pontuano CPR

2RM

1º, Hugo Lopes/ValterCardoso (Peugeot 208 Rally4), 1.05.44.8

2º, Gonçalo Henriques/Inês Veiga (Renault Clio Rally4), a 48.5s

3º, Anton Korzun/Pavlo Kononov (Peugeot 208 Rally4),

4º, Guilherme Meireles/Pedro Alves (Peugeot 208 Rally4),

5º, Pedro Silva/Roberto Santos (Peugeot 208 Rally4), a 2.16.7