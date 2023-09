CPR, Rali da Água-Transibérico: Guia do Rali | AutoSport

O Rali da Água-Transibérico Eurocidade Chaves-Verín disputa-se nos dias 15 e 16 de setembro, numa organização do CAMI Motorsport. Este ano com uma grande novidade: a prova, com epicentro no Município de Chaves, vai ter alguns troços cronometrados na região da Eurocidade Chaves-Verín (Espanha). Fique com a informação mais relevante para seguir a prova, na estrada ou online.

CLIQUE AQUI PARA ACEDER AO FICHEIRO PDF

Programa/Horário

Sexta-feira 15 de setembro

shakedown (São Pedro de Agostém), 2.93 km, 08:00

Serviço A – Avenida Heróis de Chaves – 15 mins, 17:04

PEC1, Termas de Chaves, 16.14 km, 17:40

PEC2, Alto Tâmega, 12.89 km, 18:23

Reagrupamento – Parque Estacionamento da Lapa – 80 mins, 19:19

PEC3, SSS Cidade de Chaves 1, 1.83 km, 20:58

Serviço B – Avenida Heróis de Chaves – 45 mins, 21:14

Sábado de setembro

Serviço C – Avenida Heróis de Chaves – 15 mins, 10:04

PEC4, Eurocidade 1, 10.34 km, 10:45

PEC5, Cidade de Verín 1, 11.48 km, 11:40

PEC6, Rota Termal 1, 16.74 km, 12:31

Serviço D – Avenida Heróis de Chaves – 30 mins, 13:41

PEC7, Eurocidade 2, 10.34 km, 14:37

PEC8, Cidade de Verín 2, 11.48 km, 15:32

Reagrupamento – Soutelinho da Raia – 40 mins, 16:12

PEC9, Rota Termal 2[Power Stage], 16.74 km, 17:16

PEC10, SSS Cidade de Chaves 2, 1.83 km, 18:04

Pódio – Biblioteca de Chaves, 20:15