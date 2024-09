CPR, Rali da Água Transibérico Eurocidade Chaves-Verín: onde ver, acessos, zonas espetáculo

Já são conhecidos os acessos aos troços do Rali da Água Transibérico Eurocidade Chaves-Verín, próxima prova do Campeonato de Portugal de Ralis. Aqui ficam todas as especiais da prova, bem como as Zonas Espetáculo onde pode ver, com total segurança, o rali. Siga as instruções das autoridades e da organização da prova.

Link para o PDF – onde ver, acessos, zonas espetáculo