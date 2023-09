CPR, Rali da Água Transibérico Eurocidade Chaves-Verín: decisões aproximam-se | AutoSport

Aproxima-se a passos largos o Rali da Água Transibérico Eurocidade Chaves-Verín, prova que é muito importante na clarificação das contas do CPR, que entra agora na sua reta final, pois faltam apenas dois reais. A prova do CAMI realiza-se a 15 e 16 de setembro, tem duas super especiais em Chaves e PECs em Verín, Espanha.

Com apoio dos municípios de Chaves e Verín (Galiza, Espanha), bem como da Escuderia de Ourense, o Rali da Água Transibérico Eurocidade Chaves-Verín terá a sua apresentação oficial dia 7 de setembro, na cidade galega de Verín. Este ano, a prova está recheada de novidades: dia 14, às 21h00, frente à Biblioteca Municipal de Chaves, uma partida simbólica. Dia 15, pelas 20h50, no centro de Chaves, uma Super Especial, que se repetirá no dia seguinte, a partir das 17h50.

No dia 16, o Rali da Água chega a terras galegas, mais propriamente à cidade de Verin, onde serão disputadas a maior parte das classificativas.

O público terá certamente um bom espetáculo pela frente já que os melhores classificados no campeonato precisam todos de atacar, pois as contas finais quanto ao campeão estão completamente em aberto, e esta prova não deve definir tudo, mas vai sentenciar muito.

É muito positivo o facto de serem troços completamente novos para todos, naquele que é o ano de arranque da internacionalização da prova, e certamente o Campeonato Portugal de Ralis (CPR) beneficiará com a extensão à Galiza, prevendo-se uma disputa ainda maior pelos primeiros lugares.