CPR, Rali da Água Transibérico Eurocidade Chaves-Verín com muitas novidades | AutoSport

Está à porta o Rali da Água Transibérico Eurocidade Chaves-Verín, penúltima proa do CPR 2023, onde se vão começar a definir melhor as coisas no que à decisão do título de ralis diz respeito, num evento com muitas novidades. A prova terá duas super especiais em Chaves, com transmissão em direto.

O Rali da Água Transibérico Eurocidade Chaves-Verín realiza-se a 15 e 16 de setembro, sexta e sábado, e este ano, tem muitas novidades no seu figurino.

Desde logo, a sua internacionalização, com classificativas em Verín (Espanha), passando por duas super especiais (sexta, às 21h00, e sábado, às 18h00), na zona urbana de Chaves, e um sunset, a fechar o programa, com a presença da DJ Merche Romero.

Em termos desportivos, as estradas da Eurocidade Chaves-Verín vão dar, certamente, um importante contributo nas contas e no desfecho futuro dos campeonatos nacionais de Ralis 2023, pois não só são novidade para todos os concorrentes (não todas) o que é desde logo um fator importante face ao que há para decidir..

Com os três primeiros classificados do Campeonato Portugal de Ralis (CPR) separados por apenas 12 pontos e com o campeão em título logo atrás, prevê-se dura e renhida a luta pela vitória na edição 2023 de Rali da Água, a primeira a marcar a parceria com a nossa vizinha Galiza.

Com a presença confirmada dos principais pilotos – Armindo Araújo, Bernardo Sousa, Miguel Correia, José Pedro Fontes, Kris Meeke, Ricardo Teodósio, o multi campeão espanhol Victor Senra – será uma edição com muitos e variados motivos de interesse para o público.

Também no Campeonato Portugal de Ralis 2 Rodas Motrizes (CPR 2RM), a luta prevê-se interessante com os três primeiros classificados separados, atualmente, por 14 pontos. Esta edição conta com a presença flaviense Luís Delgado, candidato à vitória nesta categoria.

Uma estrutura com 10 classificativas, duas delas com o formato de Super Especial, a disputar no encerramento dos dias de sexta e sábado, serão muitos e interessantes os locais para ver a prova. O piloto flaviense Pedro Salvador, vai abrir todos os troços, como Carro 0.

As duas super especiais – a disputar na zona urbana de Chaves, na sexta, às 21h00, e no sábado, às 18h00 – terão transmissão em direto, na Bola TV, media partner da prova, para além da TSF.

Outra novidade para o público é a possibilidade de circular e interagir com os pilotos no Parque de Assistência, que será instalado junto ao Regimento de Infantaria N.º 19.

Esta quinta-feira, às 21h00, em frente à Biblioteca Municipal de Chaves, haverá uma partida simbólica do rali.

Para além da componente desportiva, o Rali da Água vai terminar com a cerimónia de pódio, logo seguido de um sunset, com a presença da DJ portuguesa Merche Romero.

Tudo motivos de interesse para estar presente em Chaves e Verín, onde vão decorrer, no sábado, algumas classificativas.

O Rali da Água Transibérico Eurocidade Chaves-Verín é organizado pelo CAMI Motorsport e conta com o apoio dos municípios de Chaves e Verín (Galiza, Espanha).