CPR: Rali da Água Transibérico Eurocidade Chaves-Verín com muitas novidades

O Rali da Água, próxima prova do Campeonato de Portugal de Ralis foi apresentado, estão previstas muitas novidades e o CAMI Motorsport e Escuderia Ourense estudam hipótese de incluir a prova, em 2025, para além do CPR também no Super Campeonato de Espanha de Ralis, o que traria ao evento não só uma muito reforçada componente ibérica, como permitiria beneficiar os adeptos dos dois lados da fronteira com um leque de pilotos de topo bastante reforçado.

A edição de 2024 do Rali da Água Transibérico Eurocidade Chaves-Verín apresenta várias novidades.

A começar, na véspera, dia 12 (quinta-feira), com uma sessão de autógrafos e exposição de viaturas, junto ao Posto de Turismo do Alto Tâmega, em Chaves. Uma oportunidade de conviver, de perto, com os pilotos da prova.

O Rali da Água tem este ano o seu arranque na cidade galega de Verín, no dia 13 (sexta-feira), e contempla três classificativas em território espanhol.

Já no sábado, dia 14, pilotos e máquinas enfrentam os setores seletivos por terras de Chaves, terminando o Rali com uma Power Stage, logo seguido de uma City Stage, ao final da tarde.

Não vão faltar bons motivos para cativar a presença do público, especialmente o mais jovem, que terá também no dia 14, após a entrega de prémios, a possibilidade de participar num “sunset”, junto ao Centro Coordenador de Transportes.

O público assistirá a bons espetáculos, em total segurança, sendo que, para obter mais informações, poderá consultar, em breve, o Guia da Prova, na página oficial do CAMI Motorsport (www.cami.pt) e nas suas redes sociais.