CPR, Rali da Água: Termas de Chaves (16.14 Km) é às 17h40, o começo das decisões | AutoSport

Tal como se esperava a ordem na estrada será a mesma dos resultados da qualificação, exceção feita, no caso dos RC2, de Miguel Correia, que deu um toque e perdeu tempo, mas que foi colocado no fim dos Rally2 por questões de segurança.

Seja como for, não é nada bom para si a posição na estrada, se estiver seco, mas caiu uma boa chuva há pouco e embora deva secar se não voltar a chover, é provável que esteja seco. Esta prova não tem muitos cortes, como o Rali de Castelo Branco, não fica a estrada tão suja, o que é bom para o espetáculo, pois dessa forma será mesmo o relógio a determinar as coisas ao invés de alguns apanharem condições muito diferentes o que não deve suceder. Seja como for, a cada um que passa as condições nunca são exatamente as mesmas para quem vem a seguir.

Para já temos algumas indicações tendo em conta o que sucedeu nos treinos livres e qualificação da manhã, pelo que Kris Meeke/Brian Hoy (Hyundai I20 Rally2) deverá rapidamente ir para a frente, mas o que se vai passar logo atrás é que importa verdadeiramente em termos de título, ficando por saber até que ponto o piloto irlandês poderá ajudar os pilotos da sua equipa, a Sports & You, pois esse é um cenário que pode suceder, dependendo do que suceder na estrada.

Talvez nesta prova isso possa não suceder com tanta visibilidade, mas se for o caso na última a probabilidade é bem maior.

Ricardo Teodósio/José Teixeira (Hyundai I20 Rally2) ficaram milésios na frente de José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroen C3 Rally2) e Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia RS Rally2) com João Barros/Valter Cardoso (Volkswagen Polo GTi R5). Seguiram-se Victor Senra/David Vázquez (Skoda Fabia Rally2 evo), Bernardo Sousa/José Janela (Citroën C3 Rally2), Pedro Meireles/Pedro Alves (Hyundai I20 N Rally2), Paulo Meireles/Marcos Gonçalves (Hyundai I20 N Rally2), Pedro Almeida/Mário Castro (Skoda Fábia Rally2 evo) sendo que Miguel Correia/Jorge Carvalho (Skoda Fabia Rally2 evo) vão ter que atacar vindo mais de trás, de modo a não deixarem descolar os adversários diretos.

Hoje ao fim da tarde já devemos ter uma direção mais óbvia do que pode ser o rali, ou ainda melhor, ficar tudo completamente em aberto para amanhã.

O rali tem início esta tarde pelas 17h40 com as especiais de Termas de Chaves (16.14 Km) e Alto Tâmega (12.89 Km), terminando o dia com a Super-Especial Cidade de Chaves (1.83 Km) pelas 20h58.

Para Sábado 16/9 a Organização do CAMI reservou as especiais de Eurocidade (10.34 Km) em duas passagens, assim como Cidade de Verin (11.48 Km) e Rota Termal (16,74 Km), também disputadas duas vezes, terminando o Rali com nova passagem na Super-Especial Cidade de Chaves.