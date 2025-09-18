CPR, Rali da Água, Rúben Rodrigues: progressão e otimização do Toyota GR Yaris Rally2

A dupla Rúben Rodrigues e Rui Raimundo, cada vez mais eficaz aos comandos do Toyota GR Yaris Rally2, prepara-se para o Rali da Água Transfronteiriço, com o objetivo de realizar uma prova segura, mas igualmente competitiva.

O piloto Rúben Rodrigues sublinha a evolução da equipa e a crescente confiança no desempenho.

“Vamos melhorando prova a prova e, na verdade, estamos cada vez mais confiantes e competitivos”, afirmou Rúben Rodrigues. Para o piloto, esta é uma prova nova no calendário, mas a ambição é clara: “Queremos alcançar um resultado melhor do que o que alcançámos na Madeira.” A otimização das afinações do carro tem sido um fator crucial para esta crescente confiança. “Cada vez mais temos melhores afinações no carro, o que me deixa bastante contente e confiante”, acrescentou Rodrigues, que fez questão de agradecer o apoio fundamental. “Quero deixar um agradecimento especial a todos os nossos patrocinadores e à nossa equipa, que nos dão a motivação necessária para alcançar os nossos objetivos”, disse o piloto que passa por um processo de evolução técnica e adaptação contínua. Os ajustes na suspensão, diferenciais e motor, são cruciais para maximizar a performance em diferentes tipos de piso e condições meteorológicas. Esta busca pela afinação perfeita é um processo contínuo que é necessário para dar o máximo de confiança possível ao piloto no seu carro.