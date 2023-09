CPR, Rali da Água, Ricardo Teodósio “Nunca sofri tanto na vida como nesse troço…” | AutoSport

As condições climatéricas que de repente assolaram a zona da prova, estiveram na origem da desistência de Bernardo Sousa (Citroen C3 Rally2), que era sexto classificado e capotou, sem consequências físicas para ele e o navegador José Janela, o que sucedeu numa reta, segundo adiantaram vários pilotos, e se pode confirmar pelo ‘tracking’, o que diz bem de como estava a troço. Quem também ficou pelo caminho, mas devido a problemas mecânicos, foi Pedro Meireles (Hyundai i20 N Rally2) logo após a segunda classificativa, mas entre os candidatos ao título, Ricardo Teodósio (Hyundai i20 N Rally2) atrasou-se, provavelmente, irremediavelmente face ao 1º lugar com tudo o que se passou nessa especial: “Nunca sofri tanto na vida como neste troço, o pior que já disputei na minha carreira. Logo após o arranque o vidro ficou embaciado, chovia torrencialmente e eu não via nada à frente. Que aflição para chegar ao final…”, contava, por seu turno, Ricardo Teodósio (Hyundai i20 N Rally2), outro dos candidatos ao título, que perdia aí nada menos que 41 segundos para Armindo Araújo e mais de 30 para Fontes.