CPR, Rali da Água, Ricardo Filipe: “sem testar, aos ritmos que se andam, não dá!”

O 10º lugar alcançado nas contas do Campeonato de Portugal de Ralis no Rali da Água Transibérico Eurocidade Chaves-Verín deixou Ricardo Filipe desiludido, não só pelo resultado, mas pela falta de ritmo ao longo da prova. O piloto algarvio que defende as cores da Olha o Cogumelo caiu duas posições na tabela pontual do campeonato, mas continua com possibilidades de discutir um lugar no Top 10 final.

Ricardo Filipe e Filipe Carvalho apresentavam-se à partida da prova do CAMI Motorsport com a ambição de andar bem dentro do Top 10 do CPR, mas, cedo se percebeu que a prova realizada nos concelhos de Chaves e Verin não seria das mais positivas para a dupla do Skoda Fabia R5.

Se a consistência esteve, como sempre presente, a rapidez não atingiu o nível de provas passadas, sendo com muito esforço que Ricardo Filipe logrou chegar à 10ª posição final, garantindo alguns pontos e minimizando os danos.

“Desde o Rali Vinho da Madeira, que também não correu nada bem, que não tive hipótese de testar. Ora, fazer um rali sem testar, aos ritmos que se andam, não pode dar frutos!… torna-se lógico que será impossível acompanhar os meus rivais mais diretos. Obviamente, fiquei aborrecido por não conseguir andar melhor, e, mesmo que tenhamos conseguido, na parte final do rali, andar um pouco melhor, por me sentir mais à vontade dentro do carro, isso não nos deixa menos frustrados”, desabafou no final o piloto algarvio.

Apesar da desilusão com a performance e o resultado, Ricardo Filipe tem palavras abonatórias para a prova: “um rali novo para mim, com uns troços muito giros, desafiantes e muito traiçoeiros pelo piso sujo, exigindo total atenção, pois a velocidade a que se anda neste rali é grande!”.

Os quatro pontos amealhados não foram suficientes para manter a posição dentro do Top 10 do campeonato. No entanto, apesar do 11º lugar, apenas 2 pontos separam Ricardo Filipe do 10º classificado e, como tal, o piloto algarvio assume que “iremos trabalhar para voltar ao nosso pico de forma no Rali Vidreiro. É a última prova do campeonato e será, para nós, um autêntico ‘mata-mata’. Queremos andar bem e alcançar com um bom resultado que nos permita cumprir o que se comprometemos no início do campeonato: ficar nos dez primeiros”.

O Rallye Vidreiro Centro de Portugal acontecerá nos dias 11 e 12 de outubro, sob a égide organizativa do Clube Automóvel da Marinha Grande.