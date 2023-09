CPR, Rali da Água: Pedro Almeida de regresso à competição | AutoSport

Pedro Almeida, está de volta à competição, com o Rali da Água Transibérico Eurocidade Chaves-Verin a ser a próxima prova, acompanhado de Mário Castro. A prova realiza-se de quinta-feira até sábado, em Chaves e do outro lado da fronteira, em Verín, Espanha.

Pedro Almeida e Mário Castro, ausentes dos Ralis de Castelo Branco e da Madeira, fazem a estreia esta temporada nos pisos de asfalto, com o piloto focado boa prova e tentar levar o carro até final:

“Vamos à procura de encontrar o nosso ritmo. Sabemos que grande parte dos pilotos está na fase decisiva da época, já somaram contacto com o asfalto nas duas provas anteriores e que será difícil nesta altura andar perto do andamento dos da frente, mas vamos para dar o nosso melhor» disse Pedro Almeida no lançamento da corrida.

O piloto famalicense voltará, como fez desde o início da presente época, a utilizar o Skoda Fabia Rally2 evo da equipa espanhola MAPO Motorsport. «Já tínhamos decidido continuar com o Skoda e a MAPO preparou-nos o carro para estas duas últimas corridas do ano». Esta semana vai ainda testar e tentar uma rápida adaptação ao setup do carro com o kit de asfalto. «Por mais que estejamos já preparados, há sempre um fator de novidade na primeira prova de asfalto este ano. Vamos tentar fazer uma adaptação rápida e na corrida ser consistentes, de forma a fazer um bom rali» disse Pedro Almeida.

O Rali da Água Transibérico Eurocidade Chaves-Verin começa na quinta-feira com a partida simbólica junto à Biblioteca da cidade de Chaves. Na sexta-feira a manhã está reservada ao Shakedown e à disputa do Qualifying, que vai determinar a ordem de partida da prova, que na sexta-feira ainda tem dois troços cronometrados e a Super Especial no centro da cidade de Chaves. No sábado disputam-se mais 6 provas especiais de classificação, entre as duas cidades anfitriãs, que é como quem diz, entre as fronteiras de Portugal e Espanha. O Rali termina ao final da tarde de sábado, novamente com uma Super Especial no coração da cidade de Chaves.