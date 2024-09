CPR, Rali da Água, PEC3: Kris Meeke termina 1º dia na frente

Kris Meeke/Stuart Loudon (Hyundai I20 Rally2) venceram os três troços do dia e vão para a etapa de amanhã com um avanço de 9.0s para Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia RS Rally2) no Rali da Água. O piloto irlandês venceu as três especiais, Armindo Araújo foi sempre segundo, mas no troço mais lento o piloto da Skoda cedeu um pouco mais de tempo.

Está tudo em aberto para o dia decisivo, sendo certo que nunca esteve em causa a maior rapidez de Meeke, mas sim se o Hyundai i20 N Rally2 suporta bem o esforço.

Tal como os dois primeiros, também Ricardo Teodósio/José Teixeira (Hyundai I20 Rally2) foram sempre terceiros e terminam o dia a 5.9s do segundo lugar.

Pedro Almeida/Mário Castro (Skoda Fabia Rally2 Evo) são quartos já a 27.5s do pódio, seguindo-se João Barros/Jorge Henriques (Volkswagen Polo GTI R5), a 1.9s de Pedro Almeida, no quinto posto.

Com problemas no carro, que deve resolver na assistência, José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroen C3 Rally2) rodam 2.0s atrás de Barros, fruto de problemas no carro. Em condições normais estão arredados da luta pela vitória, mas ainda podem recuperar posições.

Sétimo posto para Ernesto Cunha/Rui Raimundo (Skoda Fabia Rally2 Evo), já estão a mais de um minuto da frente, a 16.7s de Fontes.

Nas 2RM, Gonçalo Henriques/Inês Veiga (Renault Clio Rally 4/5) lideram, mas cada vez com maior oposição e com alguma surpresa de Rafael Rêgo/Ana Gonçalves (Peugeot 208 Rally4) que estão a fazer uma excelente prova, tendo suplantado Hugo Lopes/Valter Cardoso (Peugeot 208 Rally4) neste último troço do dia. Os três primeiros das 2RM do CPR estão agora separados por 4.5s sendo que esta luta está a ser ‘alavancada’ pela liderança da Peugeot Rally Cup Portugal, que Rêgo lidera agora com 1.7s de avanço para Hugo Lopes.

Pedro Pereira/João Aguiar (Peugeot 208 Rally 4) são quartos, a 15.1s de Hugo Lopes, logo atrás estão João Andrade / Pedro Santana (Peugeot 208 Rally4) a 4.3s, e Guilherme Meireles/Pedro Alves (Peugeot 208 Rally4) a uns escassos 0.8s. Anton Korzun/Pavlo Kononov (Peugeot 208 Rally 4), estão 6.1s mais atrás.

Nos Promo, Adruzilo Lopes/Vítor Hugo (Skoda Fabia N5) lideram com 32.0s de avanço para Miguel Carvalho/António Reis (Hyundai I20 N5), com Tiago Pereira/Fernando Pereira (Citroen C2 R2) em terceiro a 1m32.8s.

Grande luta na Peugeot Rally Cup Portugal como já referimos anteriormente, com Rafael Rêgo/Ana Gonçalves (Peugeot 208 Rally4) agora 1.7s na frente de Hugo Lopes/Valter Cardoso (Peugeot 208 Rally4) e Pedro Pereira/João Aguiar (Peugeot 208 Rally 4) a 15.1s de Hugo Lopes.

Seguem-se, João Andrade / Pedro Santana (Peugeot 208 Rally4), Guilherme Meireles/Pedro Alves (Peugeot 208 Rally4) e Rafael Cardeira/Luis Boiça (Peugeot 208 Rally 4).

