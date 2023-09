CPR, Rali da Água/PE9: Powerstage interrompida, direção de Prova com ‘berbicacho’ para resolver… | AutoSport

João Barros/Valter Cardoso capotaram o VW Polo GTI R5 na Powerstage, o carro ficou a bloquear o troço que foi interrompido, e sendo a PowerStage, isso vai dar bem mais trabalho à organização na ‘gestão de crise’.

Houve vários concorrentes obrigados a interromper o seu troço, como por exemplo José Pedro Fontes, Kris Meeke, Ricardo Teodósio, Miguel Correia, Vitor Senra e Kris Meeke. Já Armindo Araújo continua parado no reagrupamento pré-PowerStage. Resta saber se o troço vai ser anulado, certo é que não vai haver atribuição de pontos na PowerStage.

O mais provável é ficar tudo como está e o rali decide-se na Super Especial, mas se olharmos para da decisão #5 do Diretor de Prova, num caso semelhante deu o mesmo tempo da primeira passagem pelo mesmo troço, portanto se for coerente faz a mesma coisa, mas a nós parece-nos que seria mais justo o mesmo tempo para todos, e tudo se decidiria na super Especial, mas quem manda é o Diretor de Prova…