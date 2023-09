CPR, Rali da Água/PE8: Novamente Armindo Araújo na frente… | AutoSport

E continua! Até aqui Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia RS Rally2) foram os primeiros líderes do rali, levaram essa liderança até ao fim do 1º dia, hoje, Kris Meeke/Brian Hoy (Hyundai I20 Rally2) foram para a frente na primeira especial, com 1.7s de avanço face aos homens do Skoda, na PE5, Araújo voltou ao comando por 2.4s, na PE6 dilatou a margem para 4.0s e no começo da tarde na PE7, Kris Meeke recuperou a liderança, perdendo-a agora novamente para Armindo Araújo, que tem agora 0.6s de avanço para o irlandês da Hyundai.

José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroen C3 Rally2) voltou a ceder mais 9.5s já dista 39.4s da frente, mas há muito que está a gerir pois fazia muito pouco sentido arriscar, exceção feita à PowerStage, que é já a seguir…

Ricardo Teodósio/José Teixeira (Hyundai I20 Rally2) passou para a frente de Victor Senra/David Vázquez (Skoda Fabia Rally2 evo), ainda que isso na influa nas contas do CPr, porque a dupla espanhola não pontua, o mesmo sucedendo com João Barros/Valter Cardoso (Volkswagen Polo GTi R5), sextos na frente de Pedro Almeida/Mário Castro (Skoda Fábia Rally2 evo) que já só têm 0.1s de avanço para Miguel Correia/Jorge Carvalho (Skoda Fabia Rally2 evo) que neste troço lhe ganharam 9.6s.

Nas 2RM, tendo em conta as diferenças, está tudo decido, em condições normais, claro.

Gonçalo Henriques/Gonçalo Cunha (Renault Clio Rally4) lideram com 20.4s de avanço para

Hugo Lopes/Tiago Neves (Peugeot 208 Rally4), com Ricardo Sousa/Luís Marques (Peugeot 208 Rally4) em terceiro a 1m22.9s e em quarto rodam Ernesto Cunha/Rui Raimundo (Peugeot 208 Rally4) já a 2m00.5s.

