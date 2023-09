CPR, Rali da Água/PE7: Kris Meeke de regresso à liderança | AutoSport

Nova troca de líder no Rali da Água. Kris Meeke/Brian Hoy (Hyundai I20 Rally2) venceram a primeira especial da tarde, deixaram Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia RS Rally2) a 4.7s e com isso regressaram ao comando do rali, agora com um avanço de 0.7s para o piloto do Skoda.

Ricardo Teodósio/José Teixeira (Hyundai I20 Rally2) foram terceiros com o mesmo tempo de Armindo Araújo, com José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroen C3 Rally2) um pouco mais atrás a 6.9s da frente. Miguel Correia/Jorge Carvalho (Skoda Fabia Rally2 evo) foram quintos a 11.1s recuperaram 1.6s a Pedro Almeida/Mário Castro (Skoda Fabia Rally2 evo), estão agora a 9.7s e na frente a luta está completamente ao rubro, 0.7s isto quando faltam três troços, entre eles uma super especial.

Mais informações quando possível.