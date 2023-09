CPR, Rali da Água/PE6: Armindo Araújo vence e reforça liderança, mas tudo em aberto | AutoSport

Último troço da manhã, mais um triunfo de Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia RS Rally2) 1.6s na frente de Kris Meeke/Brian Hoy (Hyundai I20 Rally2), com a diferença entre ambos a ficar agora em 4.0s, favoráveis ao piloto do Skoda.

Uma luta equilibrada, mas onde Armindo Araújo tem mostrado uma melhor ligação ao seu novo carro, e andado nesta prova como ainda não tinha feito com o novo Skoda Fabia RS Rally2. Kris Meeke bem tenta, mas tem tido grande oposição do piloto luso, que lidera o rali por 4.0s. Está tudo em aberto nesta luta, quatro segundos “não é nada”, mas o que ambos têm feito nos troços deixa antever boa luta que vai depender um pouco da meteorologia. Para já o que parece é que no seco, o Skoda Fabia RS Rally2 está muito bom…

José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroen C3 Rally2) perderam mais 10.2s neste troço e estão a ceder terreno, sendo neste momento muito difícil, em condições normais, Fontes ganhar posições. Está a 23.7s de Meeke e a 27.7s da frente.

Ricardo Teodósio/José Teixeira (Hyundai I20 Rally2) também já perceberam que em condições normais não chegam mais à frente, é indiferente para eles em termos pontuais preocuparem-se com Victor Senra/David Vázquez (Skoda Fabia Rally2 evo), pelo que esta posição deverá ser o que conseguem de melhor, provavelmente só na PowerStage, penúltimo troço da prova, todos os candidatos vão atacar.

O mesmo se aplica a Miguel Correia/Jorge Carvalho (Skoda Fabia Rally2 evo), que tem de tentar passar Pedro Almeida/Mário Castro (Skoda Fábia Rally2 evo), para já está a 11.3s, e ir buscar esses pontos, indo para o tudo ou nada na Marinha Grande.

Mais informações quando possível.