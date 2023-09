CPR, Rali da Água/PE5: nova troca de líder, Armindo Araújo na frente | AutoSport

Grande troço de Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia RS Rally2), que bateram Kris Meeke/Brian Hoy (Hyundai I20 Rally2) por 4.1s e José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroen C3 Rally2) por 5.6s, o que significa que regressam novamente à liderança do Rali da Água

Ricardo Teodósio/José Teixeira (Hyundai I20 Rally2) cederam mais 11.7s, pelo que na frente, Armindo Araújo tem agora 2.4s de avanço para Kris Meeke, com José Pedro Fontes mais longe do que quando começou o dia, a 17.5s do piloto do Skoda.

Mais informações quando possível.