CPR, Rali da Água/PE4: Kris Meeke é o novo líder | AutoSport

Kris Meeke/Brian Hoy (Hyundai I20 Rally2) entraram no segundo dia de prova completamente ao ataque, bateram Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia RS Rally2) que foram mais cautelosos, por 9.5s, com José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroen C3 Rally2) que também entraram forte, em segundo a 6.3s e Ricardo Teodósio/José Teixeira (Hyundai I20 Rally2) em terceiro a 8.6s.

Com estes resultados, Kris Meeke passou para o comando da prova, agora com 1.7s de avanço para Armindo Araújo, com Fontes agora a 11.9s do piloto do Skoda quando ainda faltam seis troços para o fim do rali.

Victor Senra/David Vázquez (Skoda Fabia Rally2 evo) foram quintos na frente de Miguel Correia/Jorge Carvalho (Skoda Fabia Rally2 evo), que está a 26.2s do quinto posto de teodósio e tem João Barros/Valter Cardoso (Volkswagen Polo GTi R5) atrás, a 4.6s, depois de lhes ter ganho agora 3.5s.

Pedro Almeida/Mário Castro (Skoda Fabia Rally2 evo) entraram bem e ganharam um posição a João Barros,



Gonçalo Henriques/Gonçalo Cunha (Renault Clio Rally4) venceram a especial e são os novos líderes das duas rodas motrizes, 2.2s na frente de Hugo Lopes/Tiago Neves (Peugeot 208 Rally4), com Daniel Nunes/Liliana Costa (Renault Clio Rally4) agora em terceiro depois de terem passado Ricardo Sousa/Luís Marques (Peugeot 208 Rally4), que caíram para a 4ª posição, cedendo neste troço 16.0s para Gonçalo Henriques.

Ernesto Cunha/Rui Raimundo (Peugeot 208 Rally4) perderam ainda mais, 20.2s e foram passados por Pedro Silva/Roberto Santos (Peugeot 208 Rally4), que são agora sextos.

Rafael Cardeira/Luis Boiça (Renault Clio 4rs R3T) mantiveram o quinto posto, mas agora a 24.0s da frente.

