CPR: Rali da Água na região do Alto Tâmega | AutoSport

A água, sinónimo de vida na natureza, vai ser o pano de fundo de uma estratégia de promoção no Campeonato de Portugal de Ralis: o Rali da Água – CIM Alto Tâmega, nos dias 4 e 5 de setembro próximo, com a chancela do CAMI Motorsport, dará não apenas continuidade a um evento mítico e com uma história de sucesso, mas também a um novo e diferente despertar para tudo aquilo que a região onde ele decorre pode oferecer: “A região recebeu-nos, a nível de rali, como Alto Tâmega, agora quer afirmar-se como território de água e bem-estar e nós cá estamos para um novo desafio”, enfatiza Nuno Loureiro, presidente do CAMI Motorsport.

O Alto Tâmega, território de água e bem-estar, surge como palco do rali número 5 do CPR, marcando a segunda metade da temporada, num evento que combinará a competição com um ambiente natural e paisagístico único em termos de biodiversidade. Mas não só…

O Rali da Água, impulsionado pela Comunidade Intermunicipal (CIM) do Alto Tâmega, enaltece o único mineral que é encontrado no planeta Terra em três estados: líquido, gasoso e sólido. Nesta região transmontana, rica em fontes termais, foi na época do período romano que este povo invasor da Península Ibérica, movido pela curiosidade da água em ebulição a brotar misteriosamente do solo, descobriu as suas propriedades terapêuticas e medicinais.

Desportivamente, o Rali da Água-CIM Alto Tâmega apresentará, com as suas nove PEC (Provas Especiais de Classificação) em pisos de asfalto, uma estrutura simples e compacta, reunindo todos os ingredientes para proporcionar uma prova equilibrada… e para ser discutida ao segundo. Os detalhes do rali vão ser revelados brevemente.