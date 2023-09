CPR, Rali da Água, Miguel Correia: “Ainda há muito rali pela frente…” | AutoSport

Miguel Correia (Skoda Fabia Rally2 evo) terminou o primeiro dia de prova no sexto lugar da geral a mais de um minuto do líder. O piloto da ARC Sport começou por errar na escolha de pneus da primeira classificativa, cedendo duas dezenas de segundos para Armindo Araújo e depois do acidente de Bernardo Sousa foi prejudicado pelo tempo ponderado atribuído pela direção de prova aos pilotos que se seguiam, na estrada, ao madeirense, mas este é dos riscos inerentes a este tipo de situações, pois para Miguel Correia misturaram-se várias situações que redundaram neste atraso a começar logo pelo pião na qualificação que o atirou para a 11ª posição na estrada o que o levou a cair neste tempo nominal, que não foi desadequado face ao contexto, do ponto de vista da direção de Prova, que pouco podia fazer com os dados que tinha. Mas Miguel Correia não está resignado: “Ainda há muito rali pela frente…”, lembrava o piloto bracarense.

De qualquer modo, a luta pelo título absoluto no CPR, na qual são protagonistas Miguel Correia, José Pedro Fontes, Ricardo Teodósio e Armindo Araújo, está longe de se encontrar decidida, porque além das sete classificativas que restam hoje, sábado, a incerteza das condições climatéricas ainda poderá ditar grandes surpresas.