CPR/Rali da Água: luta pelo título entre Armindo Araújo e Kris Meeke

Está prestes a arrancar a luta entre Armindo Araújo (Skoda Fabia RS Rally2) e Kris Meeke (Hyundai i20 N Rally2) com o foco de todas as atenções viradas para o Rali da Água Transibérico Eurocidades Chaves-Verin, a sétima e penúltima prova do CPR (Campeonato de Portugal de Ralis).

Separados por apenas 7 pontos, são os únicos pilotos que podem aspirar à conquista do primeiro lugar no campeonato e, face a tais circunstâncias, será o começo do tudo ou nada nas classificativas de asfalto transmontanas por parte destes dois protagonistas que têm monopolizado as vitórias esta época.

Num determinado contexto, pouco provável em condições normais, Armindo Araújo pode assegurar já o título nesta prova, depois de dois ralis em que Kris Meeke perdeu todo o avanço que tinha no campeonato e passou a ter…atraso.

Curiosamente, há um ano, a edição anterior deste rali organizado pelo CAMI Motorsport já ficou marcada pelo duelo empolgante entre aquelas duas figuras, quando Meeke venceu em Chaves por uma margem de 1,8s, sendo que, então, Araújo foi mais rápido em 6 troços, contra 4 do piloto britânico.

Mas agora, o piloto do Team Hyundai Portugal tem de ‘dar ao pedal’ – o que tem feito sempre, exceto quando o carro lhe deu problemas – para tentar chegar ao título, que no seu caso só pode suceder na última prova. Só Armindo Araújo pode ser campeão já…

A prova que vai ter início na cidade espanhola de Verin, e assim que arrancar, Hugo Lopes assegura o triunfo na Peugeot Rally Cup Portugal, depois de ter saído do Rali da Madeira destacadíssimo, pois o regulamento obriga a presença em todas as provas, e por presença, netenda.se, basta arrancar e é o vencedor da competição. Portanto, se tudo correr normalmente, mais logo carimba triunfo.

Já nas 2RM do Campeonato de Portugal de Ralis, a duas provas do fim da competição, Gonçalo Henriques está bem lançado para assegurar novamente o título. Tanto o piloto da Renault quanto Hugo Lopes têm três triunfos este ano, dois deles em provas que o seu adversário direto desistiu, contudo é a ausência de Hugo Lopes na prova de abertura do ano, o Rali Serras de Fafe – só começou o seu campeonato no Algarve – que está a fazer a diferença entre ambos.

Por isso, o campeonato está mais encaminhado para o piloto da Renault que ‘só’ precisa de terminar

perto do seu adversário para chegar a novo título, por isso é natural que Gonçalo Henriques faça as duas provas que tem pela frente com maior contenção, não esquecendo também que o maior foco de

Hugo Lopes é assumidamente a Peugeot Rally Cup Ibérica, que irá vencer, e é esse o seu objetivo primordial este ano, sendo que também lidera com boa vantagem a Peugeot Rally Cup Portugal, competições que dão bem melhores prémios do que propriamente o título das duas rodas motrizes.

De resto, e para lá dos dois primeiros, a competição está bastante bem equilibrada, com Pedro Silva, Guilherme Meireles, Pedro Pereira, Anton Korzun e Ricardo Sousa, muito equilibrados em pontos.

No caso da competição principal, neste momento, faltam duas provas e a margem ‘real’ entre os dois homens da frente é, na verdade favorável a Kris Meeke, pois apesar de Armindo Araújo liderar o campeonato, tem como pior resultado 18 pontos, já Kris Meeke somou duas vezes 10 pontos, em Castelo Branco e na Madeira, e um deles é para atirar fora. Portanto, Kris Meeke tem um ponto ‘real’ de avanço para Armindo Araújo.

Mas isso são os números que existem neste momento, mas não são finais, pois o resultado a atirar fora não pode ser visto agora, mas somente no fim do ano, pois faltam duas provas e se Armindo Araújo ou Kris Meeke fizerem um resultado abaixo do pior que têm agora (18 pontos Armindo, 10 pontos Meeke) é esse que atiram fora.

Se Kris Meeke vencer em Chaves e somar três pontos da Power Stage e Armindo for segundo e somar dois, ambos vão para a última prova separados por um ponto com Armindo na frente do campeonato.

Se Meeke vencer em Chaves e também a PowerStage, e Armindo desistisse, somasse zero pontos, a diferença no Vidreiro seria 21 pontos, portanto, passível de recuperação.

Há, no entanto, um cenário em que Armindo Araújo pode ser já campeão em Chaves, somando, por exemplo, 27 pontos e Meeke, no máximo, 15. A diferença pontual ficaria em 19, e Armindo Araújo nem precisava de ir ao Vidreiro, porque com esse resultado a zero, já não atirava fora 18 pontos.

Ganhava por um…

Claro que nada garante que seja um destes dois pilotos a vencer em Chaves e o outro a ficar em segundo, pois há outros pilotos rápidos com a possibilidade de baralhar as contas e o resultado de Meeke na Madeira fruto do seu problema logo na superespecial só veio abrir uma janela de oportunidade a Armindo Araújo na luta pelo título que até ao Rali da Madeira estava completamente alinhavado para o piloto do Team Hyundai Portugal.

Seja como for, antevê-se um Rali da Água Transibérico Eurocidades Chaves-Verin mais “quente” do que nunca no plano competitivo, porque o CPR entra na sua reta final e para a discussão da vitória nesta sétima jornada do ano haverá que contar também com o “intruso” José Pedro Fontes (Citroen C3 Rally2). Já sem hipóteses de discutir o título, este último destacou-se tanto no rali de Castelo Branco como da Madeira, onde esteve, rivalizando com Araújo, na luta pelo triunfo até à derradeira classificativa. E Fontes, que estreou no rali anterior o último “kit” de evolução do Citroen C3 Rally2, sempre se sentiu bastante confortável nos troços da região de Chaves…

Na expetativa de poder intrometer-se no trio já referido vai estar, com toda a certeza, o ainda campeão Ricardo Teodósio (Hyundai i20 N Rally2), a quem a época não tem corrido de feição e procura terminar o CPR em alta. De resto, pilotos como Pedro Almeida (Skoda Fabia Rally2 evo), Pedro Meireles (Hyundai i20 N Rally2) estava inscrito mas já comunicou que não vai poder estar presente, Ernesto Cunha (Skoda Fabia Rally2 evo) e João Barros (VW Polo R5) surgem como candidatos aos lugares cimeiros… sem nunca deixarem de sonhar, caso a oportunidade surja, com uma possível subida ao pódio.

O CPR 2RM (duas rodas motrizes) continua a ser marcado pelo duelo entre Hugo Lopes (Peugeot 208 Rally4) e o campeão em título Gonçalo Henriques (Renault Clio Rally4), com este último a dispor de uma significativa vantagem de 20 pontos à partida desta penúltima prova da época.

A discussão do último lugar do pódio deverá envolver, entre outros, Pedro Silva (Peugeot 208 Rally4), Pedro Pereira (Peugeot 208 Rally4), Guilherme Meireles (Peugeot 208 Rally4), Rafael Cardeira (Peugeot 208 Rally4) e Anton Korzun (Peugeot 208 Rally4).

No CPR Júnior, liderado por Pedro Pereira, Hugo Lopes, Guilherme Meireles e Gonçalo Henriques encontram-se separados por escassas diferenças pontuais e ainda podem chegar à primeira posição.

Por último, e quando o FPAK Júnior Team avança para a terceira prova, Ricardo Rocha ascendeu ao primeiro lugar, graças ao triunfo no Constálica Rally Vouzela e Viseu, destacando-se de Francisco Custódio. Afonso Costa e Eduardo Santos estão empatados na terceira posição e à frente e Tiago Santos e de Pedro Silva.

CAMPEONATOS

CPR (Absoluto): 1º, Armindo Araújo, 139 pontos; 2º, Kris Meeke, 132; 3º, Ricardo Teodósio, 64; 4ºs, José Pedro Fontes e Ernesto Cunha, 60; 6º, Pedro Almeida, 44; 7º, Paulo Neto, 38; 8º, Lucas Simões, 32; 9º, Ricardo Filipe, 26; 10º, Gonçalo Henriques, 25.

2RM: 1º, Gonçalo Henriques, 103 pontos; 2º, Hugo Lopes, 83; 3º, Pedro Silva, 58, 4ºs, Pedro Pereira e Guilherme Meireles, 56; 6º, Anton Korzun, 51; 7º, Ricardo Sousa, 50; 8º, João Andrade, 30; 9º, Paulo Roque, 28; 10º, Rafael Cardeira, 24.

Júnior: 1º, Pedro Pereira, 61 pontos; 2º, Hugo Lopes, 55; 3ºs, Guilherme Meireles e Gonçalo Henriques, 54; 5º, Diogo Marujo, 44; 6º, Luís Caetano, 38; 7º, João Andrade, 36; 8º, Kevin Saraiva, 22.

FPAK Júnior Team: 1º, Ricardo Rocha, 53 pontos; 2º, Francisco Custódio, 34; 3ºs, Afonso Costa e Eduardo Santos, 31; 5º, Tiago Santos, 21; 6º, Pedro Silva, 15.

Programa/Horário

SEXTA-FEIRA(dia 13)

Free Practice – Nogueirinhas (4,00 km) 08h00

Qualifying – Nogueirinhas (4,00 km) 09h30

Parque Fechado (Stº António de Monforte)

Shakedown – Nogueirinhas (4,00 km) 10h00/11h30

Partida de Verin (Espanha) – Parque Camino da Preguiza 17h00

PEC 1 – Transibérico (6,60 km) 17h48

PEC 2 – Termas de Chaves (11,14 km) 18h39

PEC 3 – Alto Tâmega (10,03 km) 19h32

Entrada no Parque de Assistência (Avenida Heróis de Chaves) 20h05

Saída do Parque de Assistência (Avenida Heróis de Chaves) 20h50

Parque Fechado (Parque Nadir Afonso – Chaves) 20h53

SÁBADO(dia 14)

Saída do Parque Fechado 09h30

Entrada no Parque de Assistência (Avenida Heróis de Chaves) 09h36

Saída do Parque de Assistência (Avenida Heróis de Chaves) 09h51

PEC 4 – Eurocidade 1 (11,50 km) 10h14

PEC 5 – Verin 1 (15,78 km) 11h05

PEC 6 – Chaves 1 (12,20 km) 12h00

Reagrupamento (Parque Nadir Afonso) 12h35/13h05

Entrada no Parque de Assistência (Avenida Heróis de Chaves) 13h11

Saída do Parque de Assistência (Avenida Heróis de Chaves) 13h41

PEC 7 – Eurocidade 2 14h04

PEC 8 – Verin 2 14h55

Reagrupamento (Soutelinho da Raia) 15h38/16h18

PEC 9 – Chaves 2 – POWER STAGE 16h30

*PEC 10 – Rota Termal (City Stage/1,74 km) 17h06

Entrada no Parque Fechado (Praça António Ribeiro Carvalho) 17h10

Cerimónia do Pódio 20h15