CPR, Rali da Água: Luta pelo campeonato ao rubro…

Kris Meeke (Hyundai i20 N Rally2) terminou esta sexta-feira a primeira etapa do Rali da Água Transibérico Eurocidades Chaves-Verin, penúltima prova do Campeonato de Portugal de Ralis (CPR) com uma vantagem de 9 segundos para Armindo Araújo (Skoda Fabia RS Rally2), depois de cumpridas as primeiras três classificativas. Os dois candidatos ao título absoluto destacaram-se da concorrência, com Ricardo Teodósio (Hyundai i20 N Rally2) a concluir o dia no último lugar do pódio.

A tendência é evidente, pelo que, a manter-se o atual status, a maior probabilidade é que no campeonato, Armindo Araújo e Kris Meeke sigam para o Rali Vidreiro quase empatados, (mesmo projetando os números da classificação atual, não se sabe o que daria a Power Stage) com a nuance que, neste momento, Meeke teria 10 pontos para ‘atirar fora’ e Armindo Araújo, 18. Mas essa contabilidade só se faz na última prova, pois só aí se sabe qual é o pior resultado do ano. Seja como for, hoje há ainda seis troços pela frente, pelo que qualquer contabilidade ‘está faralhada’.

O campeão em título, Ricardo Teodósio, é terceiro, enquanto José Pedro Fontes (Citroën C3 Rally2), outro dos favoritos à discussão da vitória no rali do CAMI Motorsport, não conseguiu a melhor afinação do carro e esteve distante dos primeiros lugares. Pedro Almeida (Skoda Fabia Rally2 evo) e João Barros (VW Polo GTI R5) prometem continuar o duelo pelo quarto lugar, depois de acabarem separados por 1.9 segundos.

No CPR 2RM (duas rodas motrizes), o campeão em título e atual líder da competição, Gonçalo Henriques (Renault Clio Rally4), assinou dois melhores tempos, contra um do jovem Rafael Rego (Peugeot 208 Rally4), sem dúvida a grande surpresa, ao relegar Hugo Lopes (Peugeot 208 Rally4), que ainda está na corrida pelo campeonato com Gonçalo Henriques, para o terceiro lugar.

Ricardo Rocha lidera o FPAK Júnior Team, dispondo de um pecúlio de 22.5s face a Francisco Custódio, enquanto Eduardo Santos é o terceiro.

Este sábado, tudo se vai decidir em 78,96 km, correspondentes a 6 troços cronometrados, numa jornada para a qual está prevista bom tempo e… muita animação em termos competitivos.

Classificação

Absoluto

1º, Kris Meeke/Stuart Loudon (Hyundai i20 N Rally2), 14.59.3

2º, Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia RS Rally2), a 9.0s

3º, Ricardo Teodósio/José Teixeira (Hyundai i20 N Rally2), a 14.9

4º, Pedro Almeida/Mário Castro (Skoda Fabia Rally2 evo), a 42.4

5º, João Barros/Jorge Henriques (VW Polo GTI R5), a 44.3

6º, José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroën C3 Rally2), a 46.3

7º, Ernesto Cunha/Rui Raimundo (Skoda Fabia Rally2 evo), a 1.03.0

8º,Gonçalo Henriques/Inês Veiga (Renault Clio Rally4), a 1.19.0

9º, Rafael Rego/Ana Gonçalves (Peugeot 208 Rally4), a 1.21.8

10º, Hugo Lopes/Valter Cardoso (Peugeot 208 Rally4), a 1.23.5

2RM

1º, Gonçalo Henriques/Inês Veiga (Renault Clio Rally4), 16.18.3

2º, Rafael Rego/Ana Gonçalves (Peugeot 208 Rally4), a 2.8s

3º, Hugo Lopes/Valter Cardoso (Peugeot 208 Rally4), a 4.5

4º, Pedro Pereira/João Aguiar (Peugeot 208 Rally4), a 19.6

5º, João Andrade/Pedro Santana (Peugeot 208 Rally4), a 23.9

6º, Guilherme Meireles/Pedro Alves (Peugeot 208 Rally4), a 24.7

7º, Anton Karzun/Pavlo Kononov (Peugeot 208 Rally4), a 30.8

8º, Rafael Cardeira/Luís Boiça (Peugeot 208 Rally4), a 38.1

9º, Pedro Silva/Roberto Santos (Peugeot 208 Rally4), a 40.4

10º, Diogo Marujo/Jorge Carvalho (Peugeot 208 Rally4), 1.18.2

FPAK Júnior Team

1º, Ricardo Rocha/Gonçalo Palmeira, 18.58.2

2º, Francisco Custódio/Paulo Marques, a 22.5s

3º, Eduardo Santos/José Marques, a 30.8

4º, Pedro Silva/Alberto Silva, a 42.3

5º, Afonso Costa/Frederico Meireles, a 46.8

6º, Tiago Santos/Inês Braga, a 1.40.1

Programa/Horário

Sábado (dia 14)

Saída do Parque Fechado 09h30

Entrada no Parque de Assistência (Avenida Heróis de Chaves) 09h36

Saída do Parque de Assistência (Avenida Heróis de Chaves) 09h51

PEC 4 – Eurocidade 1 (11,50 km) 10h14

PEC 5 – Verin 1 (15,78 km) 11h05

PEC 6 – Chaves 1 (12,20 km) 12h00

Reagrupamento (Parque Nadir Afonso) 12h35/13h05

Entrada no Parque de Assistência (Avenida Heróis de Chaves) 13h11

Saída do Parque de Assistência (Avenida Heróis de Chaves) 13h41

PEC 7 – Eurocidade 2 14h04

PEC 8 – Verin 2 14h55

Reagrupamento (Soutelinho da Raia) 15h38/16h18

PEC 9 – Chaves 2 – POWER STAGE 16h30

PEC 10 – Rota Termal (City Stage/1,74 km) 17h06

Entrada no Parque Fechado (Praça António Ribeiro Carvalho) 17h10

Cerimónia do Pódio 20h15