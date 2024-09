CPR, Rali da Água: Kris Meeke vence em Chaves e fica mais perto de triunfar no CPR

Kris Meeke/Stuart Loudon (Hyundai I20 Rally2)venceram o Rali da Água – Transibérico – Eurocidade Chaves / Verín 2024 e com isso praticamente selaram o triunfo na competição.

Depois de duas provas em que tiveram problemas no carro, que os levou aos dois piores resultado do ano, tiveram nesta prova uma boa oposição de Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia RS Rally2), que estavam a dar uma luta que Meeke não tinha tido este ano quando as coisas lhe correram de forma normal, mas desta feita o azar bateu à porta da dupla lusa, que perdeu com isso grande parte das chances que ainda tinha de chegar ao título.

A par dos momentos em que Meeke teve problemas com o acelerador em Castelo Branco e que viu o seu i20 N Rally2 sofrer um princípio de incêndio na super especial da Avenida do Mar no Rali da Madeira, esta saída de estrada de Armindo Araújo é um dos momentos chave do campeonato, pois caso as coisas se mantivessem nesta prova como estavam até ao final, Kris Meeke iria para o Rali Vidreiro bem mais pressionado do que vai agora, pois desta forma, basta-lhe gerir a prova, não tendo a obrigatoriedade de fazer mais pontos que Armindo Araújo.

Segundo posto para Ricardo Teodósio/José Teixeira (Hyundai I20 Rally2) que depois do segundo posto para o CPR na Madeira, repetiu a posição em Chaves, depois de uma prestação em que nunca teve andamento para os dois da frente, embora tenha feito uma boa exibição, consistente, sem erros, terminando com um bom resultado, numa época que não correu, em termos globais, bem.

Pedro Almeida/Mário Castro (Skoda Fabia Rally2 Evo) terminam em terceiro, um bom resultado, travou uma boa luta com João Barros, está a andar melhor, conseguindo agora maior consistência andando a um ritmo mais alto. Ainda não chega para as lutas na frente, mas nos últimos tempos já se tem aproximado um pouco mais.

José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroen C3 Rally2) terminaram em quarto uma prova que lhes correu mal. No primeiro dia, com afinações que não resultaram face às condições dos troços, levou a que a dupla cedo começasse a perder tempo, ao cabo dos três troços do 1º dia já estavam a 46.3s da frente e com isso a motivação para andar a fundo nunca poderá ser a mesma comparando quando se está perto ou nas lutas pela dianteira. Esperava-se muito mais, mas a prova não lhes correu nada bem: “foi um rali mau para nós, resolvemos agora para a tarde, mas já estava perdido o rali” , disse no final.

João Barros/Jorge Henriques (Volkswagen Polo GTI R5) fizeram uma boa prova, mas desistira na PEC7 com uma avaria, quando eram quartos da geral. Andaram a fazer tempos entre o 4º e 6º nos troços, travaram uma boa luta com Pedro Almeida, e mostrou que o CPR seria melhor com a sua presença. Já venceu no CPR, faz falta ao campeonato, era bom que o ‘bichinho’ lhe continuasse a morder, porque a sua presença dá mais brilho aos ralis do CPR.

Ernesto Cunha/Rui Raimundo (Skoda Fabia Rally2 Evo) também abandonaram, na PEC5 na sequência de um toque em que danificaram uma manga de eixo. Estão a andar bem melhor do que no início do ano, o que é natural, mas estão rapidamente a preparar-se para chegar às lutas do top 5, tendo até já conseguido bem melhor.

