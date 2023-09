CPR, Rali da Água: Kris Meeke vence, Armindo Araújo lidera… | AutoSport

Kris Meeke/Brian Hoy (Hyundai I20 Rally2) venceram a PE2, Alto Tâmega, com 12.89 Km, um troço em que está a chover. Mas Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia RS Rally2) ficaram apenas a 0.1s pelo que se mantêm líderes do Rali da Água, uma vez que José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroen C3 Rally2), terceiros na especial, cederam 8.3s para os vencedores do troço, o que significa que já estão a 11.7s da frente, tendo caído para o terceiro lugar por troca com Meeke.

Grande entrada de rali para os campeões nacionais em título, que antes da super especial que fecha o dia, têm para já 4.6s de avanço.

Ricardo Teodósio/José Teixeira (Hyundai I20 Rally2) perderam muito tempo nesta especial, 41.1s, pelo que já estão a 45.4s da frente.

Victor Senra/David Vázquez (Skoda Fabia Rally2 evo) foram quartos na especial a 15.3s da frente,

João Barros/Valter Cardoso (Volkswagen Polo GTi R5), e subiram à mesma posição sexto,

Paulo Meireles/Marcos Gonçalves (Hyundai I20 N Rally2) e Pedro Almeida/Mário Castro (Skoda Fábia Rally2 evo) perderam quase três minutos nesta especial,

Bernardo Sousa/José Janela (Citroën C3 Rally2) estão parados no Km 6 e o troço está parado, foi interrompido e os concorrentes seguintes estão a voltar para Chaves, o que significa que não vão realizar a especial. Segundo informações não confirmadas que nos chegam, Bernardo Sousa terá capotado.