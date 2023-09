CPR, Rali da Água: Kris Meeke liderou treinos livres | AutoSport

Já começou o Rali da Água-Transibérico Eurocidade Chaves-Verín, com Kris Meeke/Brian Hoy (Hyundai I20 Rally2) a serem os mais rápidos na primeira passagem pelos treinos livres do Rali da Água com um registo de 1:38.2, melhor 2.4s que José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroen C3 Rally2).

Ricardo Teodósio/José Teixeira (Hyundai I20 Rally2) foram terceiros , quatro décimos atrás da dupla da Citroën, com João Barros/Valter Cardoso (Volkswagen Polo GTI R5, 0.2s atrás dos algarvios.

Miguel Correia/Jorge Carvalho (Skoda Fabia R5 Evo) surge em quinto na frente de Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia Rs Rally2), seguindo-se Victor Senra/David Vázquez Liste (Skoda Fabia Rally2 Evo), Pedro Almeida/Mário Castro (Skoda Fabia Rally2 Evo), Pedro Meireles/Pedro Alves (Hyundai I20 N Rally2), e a fechar o top 10, Paulo Meireles/Marcos Gonçalves (Hyundai I20 N Rally2). Os melhores das duas rodas motrizes foram Ricardo Sousa/Luís Marques (Peugeot 208 Rally4), 2.5s na frente de Gonçalo Henriques/Gonçalo Cunha (Renault Clio Rally4). A Qualificação realiza-se às 10h00, a escolha da ordem de partida, às 12h45, devendo ser a ordem da classificação mesmo se estiver a chover.