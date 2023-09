CPR, Rali da Água: Kris Meeke lidera qualificação, Miguel Correia deu um toque… | AutoSport

Kris Meeke/Brian Hoy (Hyundai I20 Rally2) foram os mais rápidos da Qualificação do Rali da Água e agora vão ser os primeiros a escolher a ordem na estrada. Ricardo Teodósio/José Teixeira (Hyundai I20 Rally2) foram segundos a 1.200s, com Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia RS Rally2) em terceiro a 1.292s.

Com o mesmo tempo ficaram José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroen C3 Rally2), empatando ao milésimo.

Logo a seguir ficaram João Barros/Valter Cardoso (Volkswagen Polo GTi R5) a mais 0,647s, mostrando um bom andamento, que os pode levar a lutar pelos lugar da frente na prova, ainda que não impactem com as contas do campeonato, já que não pontuam, pois quem só fizesse a parte de asfalto não podia pontuar no CPR, teriam que ter feito pelo menos uma das primeiras quatro provas.

O azar bateu à porta do líder do campeonato, com Miguel Correia/Jorge Carvalho (Skoda Fabia Rally2 evo) a darem um toque na qualificação e a perderem 36.361s, indo com isso partir bem mais atrás do que o previsto, o que lhes pode condicionar o andamento.

Victor Senra/David Vázquez (Skoda Fabia Rally2 evo) foram sextos na frente de Bernardo Sousa/José Janela (Citroën C3 Rally2), seguindo-se Pedro Meireles/Pedro Alves (Hyundai I20 N Rally2).

Nos 2RM, Hugo Lopes/Tiago Neves (Peugeot 208 Rally4) foram os mais rápidos, 0.708s na frente de Ricardo Sousa/Luís Marques (Peugeot 208 Rally4) com Ernesto Cunha/Rui Raimundo (Peugeot 208 Rally4) a dar também um toque a atrasar-se. Não estão a aparecer mais tempos pelo que o troço foi interrompido, o médico da prova deslocou-se ao local, mas está aparentemente tudo bem com a dupla do Peugeot 208 Rally4.