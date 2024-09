CPR, Rali da Água, Kris Meeke: “fiz tudo o que podia este ano (…) nos dois últimos ralis, tivemos problemas”

Kris Meeke venceu a qualificação do Rali da Água e vai sair na frente para a penúltima prova do ano. Depois de ter caído para segundo no campeonato, após o segundo rali seguido com problemas mecânicos no Hyundai i20 N Rally2, eis que agora tem de ir atrás do prejuízo, sendo certo que terá, como o próprio diz, de ter um rali limpo de modo a que possa chegar ao objetivo de vencer a competição.

Quanto à qualificação: “Foi um troço bastante simples, secções bastante rápidas, talvez apenas 10 curvas em todo o torço, e assim é difícil de fazer diferenças. Na primeira passagem desta manhã, era muito cedo e o sol estava muito baixo. Por isso, era difícil ver, mas na segunda passagem, na qualificação estava melhor, e finalmente, este ano com as condições climatéricas bastante estáveis e muito diferentes do ano passado. Depois, escolhi a primeira posição na estrada, mas acho que não vai importar muito. Seja como for, escolhemos a posição simplesmente porque há um troço muito perto do pôr do sol, se houver algum atraso, então teremos a melhor oportunidade de conseguir alguma luz do dia.

Mas para além disso, sim, vai ser um rali rápido e de certeza. O Armindo foi muito rápido neste rali no ano passado, vamos ver”, disse o irlandês que está a lutar com Armindo Araújo pelo campeonato: “fiz tudo o que podia este ano. Fomos bastante fortes nas provas de terra. Depois, nos dois últimos ralis, tivemos alguns problemas, o que, naturalmente, nos fez perder muitos pontos. Por isso, encontramo-nos agora na segunda posição, mas é o que é. Neste campeonato deitamos fora um resultado, e isso torna sempre tudo mais interessante até ao fim. Por isso, precisamos de um fim de semana limpo, tentar ganhar e não ter quaisquer problemas. Precisamos de um fim de semana perfeito para podermos ganhar aqui…”, disse.