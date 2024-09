CPR, Rali da Água, Kris Meeke: “estou a gostar da batalha, por isso vamos lá…”

Kris Meeke (Hyundai i20 N Rally2) terminou a primeira etapa do Rali da Água Transibérico Eurocidades Chaves-Verin, penúltima prova do Campeonato de Portugal de Ralis (CPR) com uma vantagem de nove segundos para Armindo Araújo (Skoda Fabia RS Rally2), depois de cumpridas as primeiras três classificativas. Os dois candidatos ao título absoluto destacaram-se da concorrência, com Ricardo Teodósio (Hyundai i20 N Rally2) a concluir o dia no último lugar do pódio: “Sim, gostei muito. Para ser sincero, o rali é muito diferente do ano passado.

Tivemos condições mistas no ano passado, mas agora troços totalmente secos.

Honestamente, as estradas são muito agradáveis de conduzir, são diferentes em todo o lado.

As estradas logo a seguir à fronteira com Espanha têm um tipo de piso completamente diferente do que temos aqui em Portugal, apesar de estarem apenas a 10 km de distância.

Por isso, gostei imenso. O Armindo (Araújo) foi muito rápido no segundo dia do ano passado, por isso, sei que o seu ritmo pode ser bom. Por isso, sim, estou a gostar da batalha, por isso vamos lá…”