CPR, Rali da Água, José Pedro Fontes: “Nunca vi nada assim em tantos anos de ralis” | AutoSport

José Pedro Fontes (Citroen C3 Rally2) terminou o primeiro dia a 15.1s de Armindo Araújo, uma diferença a que não esperava estar no final deste primeiro dia de rali, fundamentalmente depois de passar por maus momentos no troço de Alto Tâmega: “Nunca vi nada assim em tantos anos de ralis. Não havia condições de segurança, mas toda a gente foi colhida de surpresa, com o temporal que surgiu de um momento para o outro…”, disse Fontes que agora tem pela frente um trabalho mais difícil do que esperava para este segundo dia de prova, mas com uma diferença que não é inultrapassável tendo em conta o que ainda falta.