CPR, Rali da Água: Guia da prova, acessos, mapas, lista de inscritos, horários
Meia centena de pilotos estão inscritos na edição 2025 do Rali da Água Transibérico Eurocidade Chaves-Verín, a realizar nos dias 19 e 20 de setembro. Prova a contar para o Campeonato Portugal de Ralis – CPR e única que é disputada dos dois lados da fronteira.
Os principais pilotos do Campeonato Portugal de Ralis – CPR – como Kris Meeke, Dani Sordo, Armindo Araújo, Ricardo Teodósio e José Pedro Fontes (os cinco primeiros do atual campeonato) vão juntar-se aos do Campeonato Portugal de Ralis 2RM, Taça Portugal Clássicos de Ralis, Taça Portugal Clássicos de Ralis 2RM, Taça Portugal GT Ralis, Campeonato Portugal Junior de Ralis, FPAK Júnior Team de Ralis, Campeonato Promo de Ralis, Campeonato Portugal de Masters de Ralis, Challenge R5 – S2000, Clio Trophy Portugal e Peugeot Rally Cup Portugal.
Do programa destaque para a sessão de autógrafos, com a presença de pilotos e máquinas, na quinta-feira (dia 18), a partir das 21 horas, seguida de partida simbólica (pelas 22 horas), tudo no Parque Jardim das Caldas. Na sexta-feira (dia 19), na zona do Forte de São Neutel, haverá uma City Stage (Super Especial), a partir das 21 horas.
Durante os três dias de prova haverá também no Parque Jardim das Caldas uma Fun Zone, com música. Também o Parque de Assistência, a funcionar este ano no Centro de Camionagem, vai ter acesso livre para ver, mais de perto e em total segurança, pilotos e carros.
