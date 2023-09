CPR, Rali da Água: grande luta pelo título nas 2RM | AutoSport

A exemplo que se passa na categoria principal do Campeonato de Portugal de Ralis, Hugo Lopes (88 pontos), Ernesto Cunha (77.5), Ricardo Sousa (74 e Gonçalo Henriques (69.5) entram para as últimas duas provas do CPR 2RM numa enorme luta pelo título, pois qualquer dos candidatos tem hipóteses reais de chegar ao ceptro. Todos eles já tiveram, pelo menos um abandono, alguns mais do que isso, pelo que o que somarem daqui até final será para acrescentar, o que reforça a importância da prova deste fim de semana.

Hugo Lopes e Tiago Neves querem lutar pela vitória e manter-se na liderança do Campeonato de Portugal de Ralis – 2RM. Depois de 2 vitórias consecutivas, Hugo Lopes mostra-se confiante para repetir um bom resultado: “partimos para este rali mais uma vez confiantes em fazer um bom trabalho depois de toda a preparação. Temos sido competitivos durante o início da época em todas as provas e espero que esta não seja exceção, até porque será uma prova com um traçado praticamente novo para todos os concorrentes. O objetivo é claramente a vitória entre as 2RM, sendo que esse resultado também nos permitirá garantir o Campeonato Júnior de Ralis e no troféu Rally&You, o objetivo inicial desta época!”

A Ernesto Cunha e Rui Raimundo apenas a vitória lhes interessa para se manterem na disputa pelo título. Após o desfecho inglório no Rali Vinho da Madeira, onde Ernesto Cunha e Rui Raimundo foram obrigados a abandonar a prova devido a um acidente com outro concorrente, apenas a vitória lhes interessa em Chaves: “Precisamos mesmo de fazer um bom resultado para nos mantermos na luta pelo campeonato.”

Já Ricardo Sousa e Luís Marques são naturalmente protagonistas da mesma luta, e para Ricardo Sousa torna-se fundamental somar o maior número de pontos possíveis, uma vez que já ficou em branco em três ocasiões, e a margem de erro é agora muito reduzida: “vamos encarar este rali de uma forma inteligente, mas sempre com os olhos postos na vitória. Temos catorze pontos de atraso, por isso todos os pontos são fundamentais. Vamos adaptar o nosso ritmo às incidências do rali, uma vez que existem troços novos, que vão nivelar ainda mais o andamento dos nossos adversários. Vamos ver onde nos posicionamos, e a partir daí gerir o rali troço a troço.”

O jovem Gonçalo Henriques tem vindo a surpreender neste seu primeiro ano ao mais alto nível nas 2RM. O andamento que já mostrou é de ‘veterano’, mas também teve momentos de ‘rookie’, com a saída de estrada no Algarve e o capotanço de Castelo Branco, quando já tinha mostrado andamento suficiente para lutar pelos triunfos, mesmo face a concorrência muito mais experiente. Se tivesse doseado mais o seu andamento, teria sempre terminado bem classificado e as suas hipóteses de chegar ao título seriam agora bem maiores. Chega a Chaves mais longe na luta, mas ainda lá pode chegar.