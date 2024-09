CPR, Rali da Água, Ernesto Cunha: “sentimo-nos bastante confortáveis com o Skoda…”

Com um bom ritmo após a vitória no Constálica Rallye Vouzela e Viseu, Ernesto Cunha e Rui Raimundo procuravam o Top 5 no Rali da Água Transibérico Eurocidade Chaves-Verin, de forma a manterem uma boa posição no Campeonato de Portugal de Ralis. Infelizmente, um toque na PEC5 impossibilitou o regresso da equipa à estrada, obrigando à desistência.

A entrada de Ernesto Cunha no Rali da Água Transibérico Eurocidade Chaves-Verin era promissora, sendo que as primeiras Especiais colocavam a equipa do Skoda Fabia Rally2 Evo na 6ª posição do Campeonato de Portugal de Ralis. Com um bom andamento e em busca da evolução na tabela classificativa, uma pequena saída de estrada na PEC5 originou danos na manga de eixo, que não permitiram o regresso à competição: “Numa zona muito rápida tivemos uma ligeira saída e demos um toque com uma das rodas da frente, o que partiu os parafusos de apoio da manga de eixo. Não foram danos substanciais, mas como não conseguimos reparar durante a especial, fomos mesmo obrigados a desistir”, indica Ernesto Cunha.

O piloto, antigo Campeão de Portugal de Ralis 2RM refere ainda: “Sentimo-nos bastante confortáveis com o Skoda desde os primeiros quilómetros de prova, mas os ralis têm este grau de imprevisibilidade. Resta-nos agora mudar o foco para o Vidreiro, onde queremos fechar a época da melhor forma.”

O foco de Ernesto Cunha vira-se agora para o Rali Vidreiro Centro de Portugal, a última prova do Campeonato de Portugal de Ralis que irá acontecer a 11 e 12 de outubro na região de Alcobaça, Marinha Grande e Pombal.