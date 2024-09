CPR, Rali da Água, Ernesto Cunha: “consolidar posição que temos no CPR

Após a vitória no Constálica Rallye Vouzela e Viseu, Ernesto Cunha e Rui Raimundo estão de regresso ao Campeonato de Portugal de Ralis, aos comandos do Skoda Fabia Rally2 evo. A dupla prepara-se para o participar no Rali da Água Transibérico Eurocidade Chaves-Verin e quer aproveitar ao máximo o ritmo da última vitória para se posicionar nos primeiros lugares do CPR.

Seguindo o elevado ritmo competitivo acumulado no Constálica Rallye Vouzela e Viseu e com motivação extra para defender a 4ª posição no Campeonato de Portugal de Ralis, Ernesto Cunha chega a Chaves com os olhos postos num bom resultado.

O piloto do Skoda Fabia Rally2 EVO mostra-se confiante no trabalho desenvolvido e quer “colher os frutos” de uma evolução sustentada que tem vindo a desenvolver ao longo da época na classe rainha do CPR: “Temos como objetivo terminar no Top 5, para consolidarmos a posição que temos neste momento no Campeonato de Portugal de Ralis. Vamos trabalhar com rigor para conseguirmos lutar por esse resultado, sabendo que os nossos concorrentes estão muito bem preparados, mas nós próprios estamos a chegar a uma fase da época onde sentimos confiança no nosso ritmo competitivo.”

Ernesto Cunha e Rui Raimundo irão ainda realizar uma sessão de testes de preparação para a prova transibérica, que lhes permitirá chegar ao terreno com um bom compromisso de afinação do Skoda. A ação no Rali da Água Transibérico Eurocidade Chaves-Verin irá para a estrada a partir das 08:00h de sexta-feira, 13 de setembro com as sessões de Free Practice e Qualifying, com partida oficial marcada para as 16:30h do mesmo dia.