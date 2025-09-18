CPR, Rali da Água, Ernesto Cunha: “adaptação ao novo carro é um processo contínuo”

Após um abandono azarado no Rali da Madeira, a dupla Ernesto Cunha e Valter Cardoso está de regresso ao Campeonato de Portugal de Ralis com uma determinação renovada. O objetivo é claro: minimizar riscos e assegurar um bom resultado que os fixe no Top-10 da classificação geral.

Ernesto Cunha explicou a abordagem para esta prova: “Vamos tentar entrar da melhor forma em prova para minimizar os riscos e conseguirmos fixar-nos no Top-10 entre os concorrentes do Campeonato.” A adaptação ao novo carro é um processo contínuo, especialmente depois dos quilómetros perdidos na Madeira. “Voltamos ao período de adaptação com este novo carro, uma vez que não completámos todos os quilómetros no Rali da Madeira”, referiu Cunha. A meta principal para o final da época é consistente: “Acima de tudo, vamos procurar amealhar um bom conjunto de pontos nas últimas provas da época.”

A gestão de riscos em ralis é uma componente estratégica fundamental, especialmente após um incidente. Os pilotos e navegadores devem encontrar o equilíbrio entre a velocidade necessária para serem competitivos e a prudência para evitar novos contratempos. A acumulação de pontos, mesmo sem vitórias, é vital para as classificações finais do campeonato, permitindo uma progressão consistente ao longo da temporada.