CPR, Rali da Água, Ernesto Cunha: “adaptação ao novo carro é um processo contínuo”
Após um abandono azarado no Rali da Madeira, a dupla Ernesto Cunha e Valter Cardoso está de regresso ao Campeonato de Portugal de Ralis com uma determinação renovada. O objetivo é claro: minimizar riscos e assegurar um bom resultado que os fixe no Top-10 da classificação geral.
Ernesto Cunha explicou a abordagem para esta prova: “Vamos tentar entrar da melhor forma em prova para minimizar os riscos e conseguirmos fixar-nos no Top-10 entre os concorrentes do Campeonato.” A adaptação ao novo carro é um processo contínuo, especialmente depois dos quilómetros perdidos na Madeira. “Voltamos ao período de adaptação com este novo carro, uma vez que não completámos todos os quilómetros no Rali da Madeira”, referiu Cunha. A meta principal para o final da época é consistente: “Acima de tudo, vamos procurar amealhar um bom conjunto de pontos nas últimas provas da época.”
A gestão de riscos em ralis é uma componente estratégica fundamental, especialmente após um incidente. Os pilotos e navegadores devem encontrar o equilíbrio entre a velocidade necessária para serem competitivos e a prudência para evitar novos contratempos. A acumulação de pontos, mesmo sem vitórias, é vital para as classificações finais do campeonato, permitindo uma progressão consistente ao longo da temporada.
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI