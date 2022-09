CPR, Rali da Água-CIM Alto Tâmega, PE8: Bruno Magalhães perto da 1ª vitória do ano | AutoSport

Ricardo Teodósio/José Teixeira (Hyundai I20 N Rally2) vence mais uma especial e reduz a margem na frente do rali para Bruno Magalhães/Carlos Magalhães (Hyundai I20 N Rally2) colocando-a em 7.2s isto quando falta apenas a Power Stage, pelo que Bruno Magalhães tem o rali perfeitamente controlado e a primeira vitória do ano na mão, caso tudo corra na normalidade na última especial.

José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroën C3 Rally2) foram segundos 1.1s atrás de Teodósio neste troço, mas o furo que sofreram na especial anterior atirou-os para um inglório sexto posto. Imerecido face ao que andaram, mas são assim mesmo os ralis.

Pedro Meireles/Pedro Alves (Hyundai I20 N Rally2) foram quartos neste troço na frente de Bernardo Sousa/Victor Calado (Citroën C3 Rally2) pelo que a diferença entre ambos está agora em 3.0s.

No final, quem deve fazer a festa maior são Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia Rally 2 Evo), que se preparam para assegurar o seu terceiro título em cinco anos.

São terceiros, com 13.7s de avanço para o concorrente seguinte, posição mais do que suficiente para garantir desde já o título.

Faltam apenas os 12.74 Km da especial de Boticas/Vidago, há ainda luta pelo quarto lugar entre Pedro Meireles e Bernardo Sousa, de resto as posições até ao top 10 estão quase ‘garantidas’, ainda que Ernesto Cunha tenha Ricardo Filipe a 2.3s, pelo que aqui aindap ode mudar alguma coisa.

Tempos Online – CLIQUE AQUI