CPR, Rali da Água-CIM Alto Tâmega, PE7: Fontes atrasou-se, Bruno e Teodósio agora na luta… | AutoSport

José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroën C3 Rally2) perderam 1m14.9s, com um furo, Ricardo Teodósio/José Teixeira (Hyundai I20 N Rally2) venceram a especial 1.2s na frente de Bruno Magalhães/Carlos Magalhães (Hyundai I20 N Rally2) o que significa que os dois homens do Team Hyundai Portugal estão agora na frente do rali com Bruno Magalhães 10.3s na frente de Ricardo Teodósio, que ainda tem dois troços para ‘apertar’ com o seu colega de equipa na luta pela vitória.

De qualquer modo, tudo sorri agora muito mais para Bruno Magalhães, que fica mais perto de vencer pela primeira vez este ano…

Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia Rally 2 Evo) são agora terceiros classificados, o que chega, e sobra para assegurar já em Chaves o terceiro título nacional de ralis em cinco anos.

José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroën C3 Rally2) estão agora a 1m31.1s da frente, caíram para o sexto lugar, estando portanto sem hipóteses realistas e chegar ao triunfo na prova.

Pedro Meireles/Pedro Alves (Hyundai I20 N Rally2) foram quartos na frente de Bernardo Sousa/Victor Calado (Citroën C3 Rally2) o que significa que a margem entre ambos na geral aumentou para 2.6s.

Miguel Correia/Jorge Carvalho (Skoda Fabia Rally2 evo) foram sétimos na especial,

Paulo Meireles/Marcos Gonçalves (Hyundai I20 N Rally2) passaram Pedro Almeida/Mário Castro (Skoda Fabia Rally2 evo) na geral, depois do piloto do Skoda perder 28.5s neste troço.

Nas 2RM, a dois troços do fim, Ernesto Cunha/Rui Raimundo (Peugeot 208 Rally4) rodam com 18.1s de avanço para Rafael Cardeira/Luís Boiça (Renault Clio RS R3T), com Ricardo Sousa/Luís Marques (Peugeot 208 Rally 4) no terceiro lugar, a 40.8s o que significa que tudo está teoricamente decidido.

Tempos Online – CLIQUE AQUI