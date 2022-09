CPR, Rali da Água-CIM Alto Tâmega, PE6: Rafael Cunha mantém liderança da FPAK Júnior Team | AutoSport

Depois de Rafael Cunha/Gonçalo Cunha (KIA Picanto GT) terem terminado o primeiro dia do Rali da Água-CIM Alto Tâmega, na frente do FPAK Júnior Team, com 10.8s de avanço para Gonçalo Henriques/António Santos (KIA Picanto GT) a luta intensificou-se esta manhã e neste momento a três especiais do fim do rali, a margem entre ambos caiu para 4.5s, mantendo-se as posições. Bela luta na frente do troféu organizado pela FPAK, que visa lançar nos ralis, sendo que a luta vai decidir-se entre ambos já que os terceiros classificados,

Danny Carreira/Bruno Abreu (KIA Picanto GT) já estão a 1m13.2s, seguindo-se José Maria Bastos/António Pereira (KIA Picanto GT), José Quintas/Jorge Carvalho (KIA Picanto GT) e Mariana Machado/Pedro Dias da Silva (KIA Picanto GT).

Nesta competição, correm todos coms os KIA Picanto GT. no início do dia de ontem, Gonçalo Henriques venceu o primeiro troço 10.9s na frente de Rafael Cunha, mas no segundo as contas inverteram-se e o primeiro líder cedeu 27.1s com Rafael Cunha a assumir a liderança da competição, agora com 16.2s de avanço para Gonçalo Henriques, que foi terceiro nessa especial. Danny Carreira era terceiro a 34.0s, Bastos quarto a 41.9s da frente com José Quintas em quinto, a 1m23.0s, na frente de Mariana Machado que já estava substancialmente atrasada, a mais de três minutos da frente.

Na super especial que encerrou o dia, triunfo de Gonçalo Henriques, 0.9s na frente de Danny Carreira. Nada mudou nas posições à geral.

Tempos Online – CLIQUE AQUI