CPR, Rali da Água-CIM Alto Tâmega, PE5: Bruno Magalhães vence de novo e dilata liderança | AutoSport

Bruno Magalhães/Carlos Magalhães (Hyundai I20 N Rally2) venceu a especial 1.0s na frente de José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroën C3 Rally2) com Ricardo Teodósio/José Teixeira (Hyundai I20 N Rally2) a 1.5s. Bom troço de Bernardo Sousa/Victor Calado (Citroën C3 Rally2), que foram quartos a 3.9s, terminando na frente de Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia Rally 2 Evo), que foram quintos a 5.0s. Pedro Meireles/Pedro Alves (Hyundai I20 N Rally2) terminaram logo a seguir a 6.2s.

Com tudo isto, Bruno Magalhães alargou para 2.3s a sua liderança face a José Pedro Fontes, com Ricardo Teodósio a tentar manter-se por perto. Dista 9.4s da frente.

Miguel Correia/Jorge Carvalho (Skoda Fabia Rally2 evo) furaram a perderam muito tempo, caindo na classificação.

Bernardo Sousa está já a 4.6s de Pedro Meireles, e Armindo Araújo no quarto lugar com um avanço de 8.6s para Pedro Meireles, claramente a controlar o seu andamento e a não correr quaisquer riscos.

