CPR, Rali da Água-CIM Alto Tâmega, PE4: Bruno Magalhães recupera liderança | AutoSport

Ricardo Teodósio/José Teixeira (Skoda Fabia Rally2 Evo) venceram a primeira especial do dia, 2.2s na frente de Bruno Magalhães/Carlos Magalhães (Hyundai I20 N Rally2) com José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroën C3 Rally2) em terceiro a 3.9s, seguidos de Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia Rally 2 Evo) a 5.2.

Deste modo, Bruno Magalhães é o novo líder do rali, com 1.3s de avanço para José Pedro Fontes, com Ricardo Teodósio a relegar Armindo Araújo para o quarto posto da geral.

Pelos vistos, os homens do Team Hyundai Portugal acertaram em cheio nas afinações, colocando os seus dois carros na frente da especial, e a boa distância dos adversários.

Bernardo Sousa/Victor Calado (Citroën C3 Rally2) foram quintos na frente de Pedro Meireles/Pedro Alves (Hyundai I20 N Rally2) e Miguel Correia/Jorge Carvalho (Skoda Fabia Rally2 evo), com os madeirenses agora a 6.9s de Pedro Meireles.

Já Miguel Correia continua a ceder tempo para a frente do rali e já está a 34.1s.

