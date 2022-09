CPR, Rali da Água-CIM Alto Tâmega, PE2: José Pedro Fontes vence, é o novo líder | AutoSport

José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroën C3 Rally2) venceram a segunda especial do Rali da Água-CIM Alto Tâmega, bateram Bruno Magalhães/Carlos Magalhães (Hyundai I20 N Rally2) por 2.0s, e com isso são os novos líderes da prova, agora com 1.7s de avanço da dupla da Hyundai.

Depois de um primeiro troço mais cauteloso, Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia Rally 2 Evo) foram desta feita terceiros a 3.8s, o que aliado ao facto de Ricardo Teodósio/José Teixeira (Skoda Fabia Rally2 Evo) terem sido quartos a 9.3s, numa especial menos conseguida, a dupla da The Racing Factory, líder do campeonato ascendeu ao terceiro lugar da geral, a 9.4s da frente, mas com 2.4s de avanço para Teodósio.

Quinto posto para Pedro Meireles/Pedro Alves (Hyundai I20 N Rally2), a 9.6s da frente, e com isso caíram para o quinto lugar.

Bernardo Sousa/Victor Calado (Citroën C3 Rally2), cederam 13.6s, caíram para o sétimo lugar, e com isso Miguel Correia/Jorge Carvalho (Skoda Fabia Rally2 evo), sextos neste troço, subiram ao sexto posto a 7.3s de Meireles, que por sua vez está a 1.1s de Teodósio.

Na luta das duas rodas motrizes, Ricardo Sousa/Luís Marques (Peugeot 208 Rally 4) tiveram problemas, cederam 1m39.5 e com isso Ernesto Cunha/Rui Raimundo (Peugeot 208 Rally4) tem quase 40 segundos de avanço para o seu adversário direto no campeonato.

Pedro Almeida/Mário Castro (Skoda Fabia Rally2 evo) perderam mais de 20 segundos e caíram para o nono lugar.

Entre os concorrentes do FPAK Júnior Team, que como se sabe, correm todos coms os KIA Picant GT, Gonçalo Henriques venceu o primeiro troço 10.9s na frente de Rafael cunha, mas no segundo as contas inverteram-se e o primeiro líder cedeu 27.1s com Rafael Cunha a assumir a liderança da competição, agora com 16.2s de avanço para Gonçalo Henriques, que foi terceiro nesta especial. Danny Carreira é terceiro a 34.0s, Bastos quarto a 41.9s da frente com José Quintas em quinto, a 1m23.0s, na frente de Mariana Machado que já está substancialmente atrasada, a mais de três minutos da frente.

Tempos Online – CLIQUE AQUI