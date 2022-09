CPR, Rali da Água-CIM Alto Tâmega: Parto difícil nos GT | AutoSport

O Campeonato de Portugal de Ralis GT continua sem arrancar, embora este Rali da Água – CIM Alto Tâmega seja já a terceira prova do campeonato, quarta se não tivesse sido adiado o Rali de Viana do Castelo. Em Castelo Branco não houve quórum, e assim se manteve em Viana do Castelo, foi adiado, mas também não tinha concorrentes, na Madeira, idem, houve vários GT a correr mas nenhum deles inscritos no campeonato.

O único rali com uma boa lista a este nível, foi o de Lisboa, com seis carros, todos Porsche 997 GT3 Cup. Mas a prova não contava para o campeonato…