CPR, Rali da Água-CIM Alto Tâmega: José Pedro Fontes na frente do shakedown | AutoSport

Realizam-se neste momento os treinos livres/shakedown do Rali da Água-CIM Alto Tâmega, com para já os mais rápidos, após duas passagens, José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroën C3 Rally2) 0.732s na frente de Bruno Magalhães/Carlos Magalhães (Hyundai i20 N Rally2) com Ricardo Teodósio e José Teixeira (Hyundai i20 N Rally2) a 0.766s da frente.

Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia Rally2 evo) são quartos a 1.223s.

A sessão decorre pelo que os registos podem mudar a qualquer momento.

Como habitualmente, muito mais que lutar por posições, estes treinos são isso mesmo, apenas e só preparação para o rali propriamente dito que só se inicia hoje ao fim da tarde.

Serve essencialmente para ajustar o mais possível os carros ao tipo de estradas da zona.

Tempos Online – CLIQUE AQUI