CPR, Rali da Água-CIM Alto Tâmega: Filme do rali até aqui | AutoSport

PE4: Bruno Magalhães recupera liderança

Ricardo Teodósio/José Teixeira (Skoda Fabia Rally2 Evo) venceram a primeira especial do dia, 2.2s na frente de Bruno Magalhães/Carlos Magalhães (Hyundai I20 N Rally2) com José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroën C3 Rally2) em terceiro a 3.9s, seguidos de Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia Rally 2 Evo) a 5.2.

Deste modo, Bruno Magalhães é o novo líder do rali, com 1.3s de avanço para José Pedro Fontes, com Ricardo Teodósio a relegar Armindo Araújo para o quarto posto da geral.

Pelos vistos, os homens do Team Hyundai Portugal acertaram em cheio nas afinações, colocando os seus dois carros na frente da especial, e a boa distância dos adversários.

Bernardo Sousa/Victor Calado (Citroën C3 Rally2) foram quintos na frente de Pedro Meireles/Pedro Alves (Hyundai I20 N Rally2) e Miguel Correia/Jorge Carvalho (Skoda Fabia Rally2 evo), com os madeirenses agora a 6.9s de Pedro Meireles. Já Miguel Correia continua a ceder tempo para a frente do rali e já está a 34.1s.

PE3: Ricardo Teodósio vence SE, José Pedro Fontes líder por 0.4s

José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroën C3 Rally2) terminam o primeiro dia do Rali da Água-CIM Alto Tâmega 0.4s na frente de Bruno Magalhães/Carlos Magalhães (Hyundai I20 N Rally2) com Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia Rally 2 Evo) em terceiro a 9.3s

Ricardo Teodósio/José Teixeira (Skoda Fabia Rally2 Evo) que venceram a super especial Território da Água ex-aequo com Bruno Magalhães.

Um primeiro dia interessante, com duas claras duplas a destacarem-se na luta pela liderança, tendo José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroën C3 Rally2) e Bruno Magalhães/Carlos Magalhães (Hyundai I20 N Rally2) criado já um ligeiro avanço face à concorrência.

Bem recordado da forma como perdeu o campeonato de 2021, algo que não se esqueceu de referir logo no início deste campeonato, em Fafe, Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia Rally 2 Evo) estão a fazer uma prova cautelosa, mas com um ritmo forte, de modo a se manterem nos primeiros lugares da classificação, que lhes podem permitir assegurar desde já o terceiro título em cinco anos. Arriscar o mínimo possível é a palavra de ordem.

Ricardo Teodósio/José Teixeira (Skoda Fabia Rally2 Evo) terminam o dia no quarto lugar a 10.5s da frente, venceram a SE mas não conseguiram melhor que 3º e 4º nos dois primeiros troços.

Quinto posto para Pedro Meireles/Pedro Alves (Hyundai I20 N Rally2), a 13.7s da frente, parecendo ser essa a ‘sua’ posição nesta prova, ainda que possa tentar chegar mais à frente. Está a andar bem, roda 7.5s na frente de Bernardo Sousa/Victor Calado (Citroën C3 Rally2), que estão à procura de ritmo e de uma melhor ligação ao carro. Foi muito tempo parado, o ritmo não se ganha em duas ou três provas.

Miguel Correia/Jorge Carvalho (Skoda Fabia Rally2 evo) são sétimos, pensava-se que poderiam andar um pouco mais à frente, mas para já não estão a conseguir. Em cerca de 30 Km já cederem 22.7s.

Paulo Meireles/Marcos Gonçalves (Hyundai I20 N Rally2) terminam o dia em oitavo na frente de Pedro Almeida/Mário Castro (Skoda Fabia Rally2 evo).

Na luta das duas rodas motrizes, Ricardo Sousa/Luís Marques (Peugeot 208 Rally 4) com problemas no carro já cederam quase três minutos pelo que estão arredados das lutas na frente e com isso Ernesto Cunha/Rui Raimundo (Peugeot 208 Rally4) têm caminho aberto para conquistar desde já o campeonato dos 2RM.

Rafael Cardeira/Luis Boiça (Renault Clio RS R3T) são terceiros dos 2RM a 9.5s da frente, pelo que está na luta. Luís Morais/Paulo Silva (Peugeot 208 Rally 4) já estão a 30.6s

PE2: José Pedro Fontes vence, é o novo líder

José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroën C3 Rally2) venceram a segunda especial do Rali da Água-CIM Alto Tâmega, bateram Bruno Magalhães/Carlos Magalhães (Hyundai I20 N Rally2) por 2.0s, e com isso são os novos líderes da prova, agora com 1.7s de avanço da dupla da Hyundai.

Depois de um primeiro troço mais cauteloso, Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia Rally 2 Evo) foram desta feita terceiros a 3.8s, o que aliado ao facto de Ricardo Teodósio/José Teixeira (Skoda Fabia Rally2 Evo) terem sido quartos a 9.3s, numa especial menos conseguida, a dupla da The Racing Factory, líder do campeonato ascendeu ao terceiro lugar da geral, a 9.4s da frente, mas com 2.4s de avanço para Teodósio.

Quinto posto para Pedro Meireles/Pedro Alves (Hyundai I20 N Rally2), a 9.6s da frente, e com isso caíram para o quinto lugar.

Bernardo Sousa/Victor Calado (Citroën C3 Rally2), cederam 13.6s, caíram para o sétimo lugar, e com isso Miguel Correia/Jorge Carvalho (Skoda Fabia Rally2 evo), sextos neste troço, subiram ao sexto posto a 7.3s de Meireles, que por sua vez está a 1.1s de Teodósio.

Na luta das duas rodas motrizes, Ricardo Sousa/Luís Marques (Peugeot 208 Rally 4) tiveram problemas, cederam 1m39.5 e com isso Ernesto Cunha/Rui Raimundo (Peugeot 208 Rally4) tem quase 40 segundos de avanço para o seu adversário direto no campeonato.

Pedro Almeida/Mário Castro (Skoda Fabia Rally2 evo) perderam mais de 20 segundos e caíram para o nono lugar.

Entre os concorrentes do FPAK Júnior Team, que como se sabe, correm todos coms os KIA Picant GT, Gonçalo Henriques venceu o primeiro troço 10.9s na frente de Rafael cunha, mas no segundo as contas inverteram-se e o primeiro líder cedeu 27.1s com Rafael Cunha a assumir a liderança da competição, agora com 16.2s de avanço para Gonçalo Henriques, que foi terceiro nesta especial. Danny Carreira é terceiro a 34.0s, Bastos quarto a 41.9s da frente com José Quintas em quinto, a 1m23.0s, na frente de Mariana Machado que já está substancialmente atrasada, a mais de três minutos da frente.

PE1: Bruno Magalhães é o primeiro líder

Bruno Magalhães/Carlos Magalhães (Hyundai I20 N Rally2) venceram o troço de abertura do Rali da Água-CIM Alto Tâmega, batendo José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroën C3 Rally2) por 0.3s com Ricardo Teodósio/José Teixeira (Skoda Fabia Rally2 Evo) em terceiro a 2.8s.

Pedro Meireles/Pedro Alves (Hyundai I20 N Rally2) foram quartos a 3.6s com Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia Rally 2 Evo) a entrarem muito cautelosos, evitando ao máximo problemas, como o que os levou, por exemplo a perder o campeonato no ano passado.

Cederam 5.9s e podem dar-se ao luxo de ir controlando os pontos que necessitam para chegar ao principal objetivo.

Até porque Miguel Correia/Jorge Carvalho (Skoda Fabia Rally2 evo), os que estão mais perto de si no campeonato ficaram mais atrás a 7.7s da frente.

Entre eles ficaram Bernardo Sousa/Victor Calado (Citroën C3 Rally2) a 7.5s da frente.

Pedro Almeida/Mário Castro (Skoda Fabia Rally2 evo) foram sétimos na frente de Paulo Meireles/Marco Gonçalves (Hyundai I20 N Rally2).

Na luta das duas rodas motrizes, Ricardo Sousa/Luís Marques (Peugeot 208 Rally 4) ganharam meio segundo a Ernesto Cunha/Rui Raimundo (Peugeot 208 Rally4).

Azar para Daniel Nunes e Nuno M. Ribeiro, que tiveram problemas elétricos no primeiro troço e estão fora do rali.