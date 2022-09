CPR, Rali da Água-CIM Alto Tâmega: Bruno Magalhães é o primeiro líder | AutoSport

Bruno Magalhães/Carlos Magalhães (Hyundai I20 N Rally2) venceram o troço de abertura do Rali da Água-CIM Alto Tâmega, batendo José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroën C3 Rally2) por 0.3s com Ricardo Teodósio/José Teixeira (Skoda Fabia Rally2 Evo) em terceiro a 2.8s.

Pedro Meireles/Pedro Alves (Hyundai I20 N Rally2) foram quartos a 3.6s com Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia Rally 2 Evo) a entrarem muito cautelosos, evitando ao máximo problemas, como o que os levou, por exemplo a perder o campeonato no ano passado.

Cederam 5.9s e podem dar-se ao luxo de ir controlando os pontos que necessitam para chegar ao principal objetivo.

Até porque Miguel Correia/Jorge Carvalho (Skoda Fabia Rally2 evo), os que estão mais perto de si no campeonato ficaram mais atrás a 7.7s da frente.

Entre eles ficaram Bernardo Sousa/Victor Calado (Citroën C3 Rally2) a 7.5s da frente.

Pedro Almeida/Mário Castro (Skoda Fabia Rally2 evo) foram sétimos na frente de Paulo Meireles/Marco Gonçalves (Hyundai I20 N Rally2).

Na luta das duas rodas motrizes, Ricardo Sousa/Luís Marques (Peugeot 208 Rally 4) ganharam meio segundo a Ernesto Cunha/Rui Raimundo (Peugeot 208 Rally4).

Azar para Daniel Nunes e Nuno M. Ribeiro, que tiveram problemas elétricos no primeiro troço e estão fora do rali.

Tempos Online – CLIQUE AQUI