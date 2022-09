CPR, Rali da Água-CIM Alto Tâmega: Armindo Araújo é o 1º na estrada, veja o Guia da Prova | AutoSport

Tal como se esperava, a ordem na estrada é a mesma que resultou da ordem da qualificação pelo que Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia Rally 2 Evo) parte na frente de José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroën C3 Rally2), Ricardo Teodósio/José Teixeira (Skoda Fabia Rally2 Evo), Pedro Meireles/Pedro Alves (Hyundai I20 N Rally2), Bruno Magalhães/Carlos Magalhães (Hyundai I20 N Rally2), Miguel Correia/Jorge Carvalho (Skoda Fabia Rally2 evo), Pedro Almeida/Mário Castro (Skoda Fabia Rally2 evo), Paulo Caldeira/Ana Gonçalves (Citroën C3 Rally2), Ricardo Sousa/Luís Marques (Peugeot 208 Rally 4) e Ernesto Cunha/Rui Raimundo (Peugeot 208 Rally4).

O Rali da Água – CIM Alto Tâmega arranca esta tarde, um pouco antes das 18h00 e encerra este ano algumas novidades, especialmente em termos de provas especiais de classificação, nomeadamente a PEC Carvalhelhos/Boticas, com mais de metade do traçado totalmente novo.

GUIA DA PROVA – CLIQUE AQUI

O evento tem também uma Super Especial que foi desenhada, está agora mais compacta, permitindo ao público seguir mais de perto as emoções, sendo que o CAMI tem preparado algumas surpresas no final da Super Especial, com demonstrações de outro tipo de viaturas.

Para além do Campeonato de Portugal de Ralis, o Rali da Água-CIM Alto Tâmega pontua também para os Campeonatos de Portugal de Ralis GT, Clássicos, Júnior, 2 Rodas Motrizes, Kia Rally Cup, FPAK Junior Team e ainda Campeonato FPAK Promo de Ralis, sendo que o CAMI, sabendo que que tem sucedido nesta competição noutras provas do CPR, uma espécie de ‘boicote’ vai fazer com que os concorrentes dos Promo disputem a Super Especial antes do CPR, permitindo uma visibilidade acrescida.

Para além disso, o CAMI – Motorsport, de forma a ir ao encontro das expectativas dos concorrentes desta competição, tem previsto um Pódio exclusivo, além de entrevistas e transmissões televisivas, proporcionando às equipas o retorno só possível numa prova inserida no CPR.

Horário

6ª Feira, 2 de setembro

PE1 Alto Tâmega 12.22 km 17:51

PE2 Termas de Chaves 15.94 km 18:29

Service B – Aeródromo de Chaves – 15 Min 19:08

PE3 Super Especial 2.55 km 21:17

Service C – Aeródromo de Chaves – 45 Min 21:39

Sábado, 3 de setembro

PE4 CIM – Alto Tâmega 1 14.54 km 10:27

PE5 Carvalhelhos / Boticas 1 11.93 km 11:32

PE6 Boticas / Vidago 1 12.74 km 12:09

Service E – Aeródromo de Chaves – 30 Min 13:28

PE7 CIM – Alto Tâmega 2 14.54 km 14:30

PE8 Carvalhelhos / Boticas 2 11.93 km 15:35

PE9 Boticas / Vidago 2 [Power Stage] 12.74 km 17:03

Lista de Inscritos – CLIQUE AQUI