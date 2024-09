CPR, Rali da Água, Armindo Araújo: “queremos continuar a pressionar…”

Armindo Araújo e Luís Ramalho (Skoda Fabia RS Rally2) terminaram o primeiro dia do Rali da Água a nove segundos de Kris Meeke, mas têm pressionado o piloto irlandês que está longe ainda de ter uma margem descansada na frente.

Já sabemos há muito que o ritmo do piloto irlandês é incomparavelmente maior do que qualquer piloto português, Meeke correu no WRC desde 2003, primeiro com a equipa oficial da Opel, depois com a Peugeot no IRC, equipa oficial da Mini, sete anos de equipa oficial da Citroën no WRC, portanto a sua ‘bagagem’ é incomparável a qualquer piloto luso de ralis, mas Armindo Araújo está a aproveitar bem o facto do Hyundai i20 N Rally2 ter fraquejado em Castelo Branco e na Madeira, e tendo uma janela de oportunidade, está a fazer o que lhe compete, sabendo que em termos de ritmo, se tudo correr dentro da normalidade, Meeke é claramente favorito, mas a verdade é que é Armindo Araújo que está na frente do campeonato após seis provas e quando faltam apenas duas: “no primeiro troço mais curto conseguimos um bom ritmo, no segundo, a primeira parte e a última, correram bem, mas a meio era muito estreito com muita terra e nós infelizmente não conseguimos manter um bom ritmo. Terminamos o dia a nove segundos do nosso grande rival, e queremos continuar a pressionar, vai ser um grande duelo, mas quero atacar até ao quilómetro e tentar que ele cometa um erro”, disse.