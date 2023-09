CPR, Rali da Água, Armindo Araújo: “Começámos com calma e muita paciência…” | AutoSport

A dupla Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia RS Rally2) começou da melhor forma o Rali da Água Transibérico Eurocidade Chaves-Verin, penúltima prova do Campeonato de Portugal de Ralis (CPR), ao assumir a liderança, depois de disputadas as duas primeiras classificativas, com um pecúlio de 4.6 segundos face aos britânicos Kris Meeke/Brian Hoy (Hyundai i20 N Rally2), a segunda das quais sob um verdadeiro dilúvio: “Começámos com calma e muita paciência, de modo a não cometer erros, conseguindo tempos interessantes.

No segundo troço chovia bastante e havia enxurradas de água com pedras e terra, mas as afinações do Skoda funcionaram bem”, comentava o primeiro classificado e um dos quatro candidatos ao título.