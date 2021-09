CPR, Rali da Água/Alto Tâmega: tudo pronto para um grande rali | AutoSport

Arranca pouco depois das 17h00 a primeira de três especiais de hoje do Rali da Água/Alto Tâmega, quinta prova do CPR 2021. Depois de ter sido o mais rápido na qualificação, Ricardo Teodósio/José Teixeira (Skoda Fabia Rally2 evo) são os primeiros a sair para a estrada, e levam como objetivo “regressar às vitórias rapidamente”. De manhã, as coisas correram bem apesar desta ser uma prova com muitas armadilhas. O ano passado, Teodósio perdeu muito tempo num dos troços depois de ter apanhado um cão na estrada e hoje já lhe sucedeu o mesmo, ainda que no shakedown, não na qualificação: “Foram logo 1.5 segundos ao ar…”.

José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroen C3 Rally2) serão os segundos na estrada, tendo-se mostrado muito rápidos de manhã, quer no Shakedown bem como na qualificação onde foram segundos. Estão com um andamento muito forte e como se esperava, há que contar com eles para a luta pelo triunfo: “o resultado obtido na Madeira nos deu um alento adicional”, e querem agora subir mais um degrau.

Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia Rally2 evo) foram terceiros, depois de um contratempo no arranque. Seja como for, estão bem posicionados, numa prova de onde pretendem sair com “uma maior vantagem na liderança do CPR”.

Bruno Magalhães/Carlos Magalhães (Hyundai i20 R5) venceram esta prova o ano passado e por isso têm condições do voltar a fazer, até pelo que se viu na Madeira, onde triunfaram no CPR: “temos como objetivo de lutar pela vitória”, tendo hoje o piloto, já depois da qualificação, voltado ao shakedown para testar outras afinações.

Bernardo Sousa/Vítor Calado (Skoda Fabia) correm pela primeira vez nesta prova, o que é um handicap, mas têm condições para fazer um bom resultado. Sexto lugar para Pedro Meireles/Mário Castro (VW Polo GTi), que depois da ausência na Madeira, querem deixar para trás a malapata e fazer uma boa prova.

O rali arranca às 17h12 com a especial Alto Tâmega, com 12.90 Km, seguindo-se às 17h51 a especial de Chaves (15.80 Km) e às 21h00, a Memorial Claudino Romeiro, com 2.45 Km.