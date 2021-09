CPR, Rali da Água/Alto Tâmega: Ricardo Teodósio será o primeiro na estrada | AutoSport

Tal como se esperava, a ordem de partida dos pilotos (11 primeiros) para as três classificativas da etapa inaugural do Rali da Água-CIM Alto Tâmega correspondem à classificação do Qualifying, já que todos escolheram, na sua vez, partir o mais à frente possível, em termos de ordem.

Deste modo Ricardo Teodósio, atual segundo classificado do campeonato, liderado por Armindo Araújo, será o primeiro na estrada, seguido de José Pedro Fontes e do já referido Araújo.

O vencedor da edição 2020 desta prova, Bruno Magalhães, vai ser o quarto a passar nos troços ao longo deste dia de sábado, à frente de Bernardo Sousa e de Pedro Meireles.

1-Ricardo Teodósio/José Teixeira (Skoda Fabia)

2-José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroen C3)

3-Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia)

4-Bruno Magalhães/Carlos Magalhães (Hyundai i20)

5-Bernardo Sousa/Vítor Calado (Skoda Fabia)

6-Pedro Meireles/Mário Castro (VW Polo GTi)

7-Paulo Neto/Vítor Hugo (Skoda Fabia)

8-Carlos Fernandes/Valter Cardoso (Peugeot 208 Rallye 4)

9-Daniel Nunes/Nuno Mora Ribeiro (Ford Fiesta Rallye 3)

10-Vítor Pascoal/Ricardo Faria (Porsche 911 GT3 Cup)

11-Paulo Carvalheiro/Dércio Carvalheiro (Porsche 911 GT3 Cup)