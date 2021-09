CPR, Rali da Água/Alto Tâmega: Ricardo Teodósio ‘liderou’ qualificação | AutoSport

Ricardo Teodósio/José Teixeira (Skoda Fabia Rally2 Evo) foram os mais rápidos na qualificação do Rali da Água/Alto Tâmega, e vão ser os primeiros a poder escolher a sua ordem de partida para o rali, cujo primeiro troço se realiza esta tarde, às 17h30.

José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroen C3 Rally2) foram segundos, a 0.748s, com Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia Rally 2 Evo) em terceiro a 1.247s da frente. Bruno Magalhães/Carlos Magalhães (Hyundai i20 R5) são os quartos a poder escolher a ordem, na frente de Bernardo Sousa/Victor Calado (Skoda Fabia R5), Pedro Meireles/Mário Castro (Volkswagen Polo R5), Paulo Neto/Vítor Hugo (Skoda Fabia R5), Carlos Fernandes/Valter Cardoso (Peugeot 208 Rallye 4) 2RM, Daniel Nunes/Nuno Mota Ribeiro (Ford Fiesta Rallye 3), Paulo Carvalheiro/Dércio Carvalheiro (Porsche 911 GT3 Cup) RGT e Vítor Pascoal/Ricardo Faria (Porsche 911 GT3 Cup) RGT.

Tal como sucede na maioria dos ralis de asfalto, exceção feita ao Rali da Madeira, e dependendo do percurso, no Vidreiro, quem arranca à frente tem a vantagem de apanhar a estrada mais limpa, que se vai ‘sujando’ à medida que os concorrentes vão passando e cortando bermas. Em princípio, a ordem da classificação, será a ordem de partida, mas vamos ver…